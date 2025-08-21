Enviados a prisión preventiva dos sospechosos de explotar sexualmente a mujeres en Ecuador

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 21 ago (EFE).- Un hombre y una mujer fueron enviados a prisión preventiva en Ecuador por su presunta implicación en un caso de trata de personas con fines de explotación sexual, investigado desde hace un año en la provincia andina de Chimborazo, informó este jueves la Fiscalía.

Además de estas dos personas, identificadas como Galo M. y Karina M., otro hombre más, Marco L., fue procesado por este delito, pero el juez decidió darle medidas alternativas a la prisión, así que le prohibió salir del país y le ordenó que se presente periódicamente ante una autoridad judicial.

El caso se remonta a 2024, cuando el Ministerio Público inició una investigación previa en la que reveló que los sospechosos habrían captado a mujeres con falsas promesas de trabajo y luego las habrían obligado a prostituirse en hoteles de los municipios andinos de Ambato y Riobamba.

Según la Fiscalía, los implicados publicaban anuncios en la red social Facebook en los que ofrecían empleos como ayudantes de panadería dirigidos a mujeres. Una vez establecido el contacto, trasladaban a las víctimas -entre ellas una adolescente- a hoteles, donde eran sometidas a explotación sexual.

El miércoles se realizaron varios allanamientos en diversas viviendas, que terminaron en la detención de estas tres personas. Durante esos registros se incautaron computadoras, teléfonos y documentos «que simulaban contratos como ‘damas de compañía'», detalló el Ministerio Público.

En la audiencia, el fiscal del caso presentó los resultados de las pericias realizadas a redes sociales y dispositivos electrónicos, así como informes de vigilancia, seguimientos y reportes de las unidades policiales que participaron en la investigación inicial, entre otros elementos probatorios.

Los procesados podrían enfrentar una pena de cárcel de entre veintidós y veintiséis años por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. EFE

cbs/eav