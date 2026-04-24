Enviados de Irán y EEUU viajan a Pakistán para posibles nuevas conversaciones

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Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra parecían encaminadas a reanudarse el viernes con el envío de negociadores de ambos bandos a Pakistán, aunque sin garantía de diálogos directos, dos semanas después del fracaso de un intento anterior.

Paralelamente, la tregua en Líbano, otro escenario del conflicto, sigue pareciendo igual de precaria.

La guerra en Oriente Medio, desencadenada por un ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, deja ya miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y ha sacudido la economía mundial.

La capital de Pakistán, que actúa como mediador, espera desde hace días una reanudación de las conversaciones entre estadounidenses e iraníes, iniciadas hace dos semanas y suspendidas al cabo de unas horas, aunque el alto el fuego fue prolongado unilateralmente desde entonces por Estados Unidos de forma indefinida.

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abás Araqchi, llegó el viernes por la noche a Islamabad, anunció el gobierno pakistaní.

Araqchi «sostendrá reuniones con altos funcionarios de Pakistán para abordar los últimos acontecimientos en la región así como los esfuerzos en curso a favor de la paz y la estabilidad», según un comunicado de la cancillería pakistaní, que omite expresamente conversaciones con los emisarios del presidente Donald Trump.

La televisión estatal iraní informó que no tiene previsto reunirse con los negociadores estadounidenses.

Los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajarán el sábado a Pakistán «con el fin de mantener conversaciones (…) con representantes de la delegación iraní», declaró sin embargo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al asegurar que este encuentro había sido solicitado por Teherán.

El vicepresidente JD Vance, que encabezó la delegación estadounidense hace dos semanas, no realizaría el viaje esta vez, pero podría unírseles más adelante en caso de progresos, precisó Leavitt.

Araqchi continuará con una gira regional que lo llevará después a Mascate, la capital de Omán, y a Moscú para «consultas bilaterales» sobre la situación regional, según la agencia oficial iraní IRNA.

– «Vital para el mundo» –

Mientras tanto, el tráfico marítimo sigue paralizado en el estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto transitaba el 20% del petróleo y del gas natural licuado (GNL) mundial, y que ahora está sometido a un doble bloqueo iraní y estadounidense.

La reapertura inmediata de Ormuz es «vital para el mundo», destacó el viernes el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

El mercado petrolero cerró el viernes con optimismo por la posible reanudación de las conversaciones entre Washington y Teherán, aunque no anticipó una pronta reapertura de la crucial vía.

Trump había afirmado anteriormente que disponía de «todo el tiempo del mundo» para negociar la paz con Irán, mientras mantenía la presión militar: un tercer portaaviones estadounidense, el George HW Bush, navega cerca de la región.

En el frente libanés, el alto el fuego -cuya prórroga de tres semanas anunció Trump el jueves tras conversaciones entre representantes israelíes y libaneses en Washington- se encuentra bajo una fuerte presión.

«Hemos iniciado un proceso para alcanzar una paz histórica entre Israel y Líbano y nos parece evidente que Hezbolá intenta sabotearlo», dijo el viernes el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El movimiento chiita proiraní, que arrastró a Líbano a la guerra al retomar las hostilidades contra Israel el 2 de marzo, anunció por medio de uno de sus diputados, Ali Fayad, que la prórroga no tiene «sentido» debido a los persistentes «actos de hostilidad» de Israel.

Hezbolá también llamó al Estado libanés a que «se retire de las negociaciones directas con Israel».

– «Volvemos a casa» –

Seis personas murieron el viernes en ataques israelíes en el sur de Líbano, según el Ministerio de Salud de ese país.

Israel dijo de su lado haber matado a seis miembros de Hezbolá, después de anunciar que el movimiento proiraní había derribado uno de sus drones.

El ejército israelí emitió además el viernes un llamamiento para evacuar una aldea del sur de Líbano, el primero de este tipo desde el anuncio de la prolongación del alto el fuego.

Una negociación directa con Israel «significaría un reconocimiento del enemigo», dijo a la AFP Ahmad Chumari, de 74 años, que tras dudarlo, decidió abandonar la ciudad de Sidón, donde se había refugiado, y volver su aldea del sur del Líbano.

«Volvemos a casa», afirmó rodeado de bolsas y colchones, con la esperanza de que «el alto el fuego sea permanente».

El conflicto en Líbano ya ha causado más de 2.400 muertos y un millón de desplazados desde principios de marzo.

Por otro lado, la Finul, la misión de mantenimiento de la paz de la ONU, anunció el viernes el fallecimiento de uno de sus cascos azules indonesios, que resultó herido el 29 de marzo en el sur libanés.

Trump afirmó el jueves que espera que Netanyahu y el presidente libanés, Michel Aoun, se reúnan «en las próximas semanas», lo que supondría un hito histórico para estos dos países, técnicamente en estado de guerra desde 1948.

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