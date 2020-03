Otro elemento que podría terminar de golpear a la economía suiza en este contexto de crisis de salud es la apreciación del franco suizo. La moneda suiza ha jugado tradicionalmente el rol de refugio seguro. Si la situación se mantuviera tensa permanentemente en Europa, no hay duda de que aumentaría el valor del franco frente al euro. Y un franco fuerte es una carga adicional para la industria de exportación suiza.

La desaceleración económica mundial provocada por el coronavirus afecta a los sectores económicos tradicionalmente orientados hacia las exportaciones. Según un estudio Enlace externo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la industria química es el sector económico más afectado en Suiza. De una pérdida para las exportaciones suizas de 1 080 millones de francos suizos, este sector en particular concentra 283 millones, lo que convierte a Suiza en el décimo actor económico más afectado.

Pero los hoteles y restaurantes no son los únicos que sufren esta caída en la actividad turística. Algunas empresas de transporte también se han visto profundamente afectadas.

Hace apenas unas semanas, los medios de comunicación reportaban la molestia de la población con respecto al turismo de masas de origen chino que recibe Suiza. Pero esto ha cambiado radicalmente desde que inició el 2020. El flujo de turistas en general, no solo de origen chino, ha caído sensiblemente.

Los investigadores de BAK no son los únicos que son pesimistas. Credit Suisse espera también un “impacto significativo”. El segundo banco más importante de Suiza llevó su previsión del crecimiento del PIB de este año a 1%, frente al 1,4% que pronosticó previamente.

Es claro que el coronavirus tendrá efectos sobre la salud de la economía. Hace unos días el instituto económico BAK expresaba en un comunicadoEnlace externo que “las consecuencias económicas no se limitarán a un efecto marginal, como se esperaba al principio”.

Los turistas chinos, como estos visitantes del castilllo de Chillon, no han desaparecido por completo, pero se vuelven escasos.

La epidemia de coronavirus está teniendo consecuencias nefastas para la economía suiza. Pero no todos los sectores han sido tocados con la misma intensidad. Breve descripción de la situación actual.

