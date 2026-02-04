Epstein tenía un contacto que le conseguía chicas en Barcelona, París, Marruecos o Cuba

Madrid, 4 feb (EFE).- Jeffrey Epstein tenía un contacto que se afincó durante varios años en Barcelona y que le conseguía chicas no solo en la ciudad catalana sino en París, Marruecos e incluso trató de encontrar más mujeres para el fallecido pederasta en Cuba.

Se trata de Daniel Siad, que según una información publicada este miércoles por el diario barcelonés Ara, era un «facilitador» franco-argelino cercano a Epstein que enviaba fotos y vídeos de modelos y otras chicas al pederasta cuando viajaba, y este le señalaba si le gustaban para organizar los encuentros.

«Barcelona está llena de vida y de gente amable. (…) Para que sepas, he buscado dos agencias de modelos», le decía Siad cuando le anunciaba que se había instalado en la capital catalana en un correo de abril de 2017, que ha sido ahora desclasificado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En otra comunicación por Skype, en mayo de 2018, Siad le dice: «tengo una chica brasileña, no es modelo pero es linda», y en otra comunicación otra persona, de la que se omite el nombre, le escribe a Epstein: «He visto a la chica, pero no es para ti… el lunes iré con Daniel para intentar buscar nuevos coños para ti».

Las conversaciones de las mujeres por Skype y otros medios con el pederasta también figuran en las comunicaciones filtradas por el Departamento de Justicia, donde se pueden leer como organizaban los encuentros.

Chicas en todo el mundo

Siad no solo actuaba en Barcelona, sino que durante años le organizó encuentros con mujeres en París y también en otras partes del mundo como Marruecos.

«Estoy en París martes, jueves y viernes. ¿Puedes coordinar con Emily, Sarah, etc.?», le pedía en uno de los correos filtrados de octubre de 2010, y un mes antes se escribían: «Jueves, viernes, sábado París»; «Genial, organizo algo».

«Mira, he encontrado más fotos de Michele»; «Interesante… ¿tienes a alguien en Suecia?», se intercambiaban. O «Acabo de cenar con Katya, que se está yendo a Rusia y dice que quiere venir a París o puede ir donde quieras. Es muy lista y bonita, te va a sorprender», le decía en otra ocasión.

En ocasiones ,el magnate estadounidense rechazaba sus ofertas «porque no estaban bien» o le daba indicaciones sobre varias opciones: «la de 27 años», apuntaba en otro correo.

En sus comunicaciones, Epstein se interesa por la edad de las mujeres, mientras que Siad le asegura que son lindas y aparentan menos de la que tienen: «¿Edad?» «26, pero parece de 18, una persona muy interesante», le dice Siad en septiembre de 2014 para un encuentro en París.

Además, Siad también viajó a Cuba tras la muerte de Fidel Castro en 2016 y le escribió a Epstein que había «encontrado chicas nuevas y bonitas» y quería abrir una agencia allá, alegando que había hablado con el hijo de Castro, según recoge Ara. EFE

ime/rcf