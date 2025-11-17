Equipo de Machado ve su Nobel como un «tributo a un pueblo que resistió con valentía»

2 minutos

Caracas, 16 nov (EFE).- El equipo de la líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz de este año, señaló este domingo que ese reconocimiento es un «tributo a un pueblo entero que resistió con valentía».

«Por las madres que esperan, por los hijos que faltan, por los presos que miran el sol entre barrotes, por los que partieron dejando promesas, por los que luchan sin descanso. Cuando pronuncien el nombre de María Corina en Oslo, sabremos que el Nobel será un tributo a un pueblo entero que resistió con valentía», expresó su equipo en redes sociales.

Y agregó: «El Nobel es tuyo y mío. El Nobel es de todos. El Nobel es de Venezuela. El Nobel es nuestro».

El Comité Nobel noruego declaró el viernes que Machado, quien permanece en la clandestinidad en Venezuela al denunciar una persecución en su contra, ha dejado claro que viajará a Oslo para recibir el premio el próximo 10 de diciembre.

Sin embargo, se trata de «un viaje peligroso porque el régimen de Venezuela ha dicho que quiere quitársela de en medio», señaló a ‘NRK’ el líder del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, quien dijo esperar que se garantice su seguridad y pueda llegar a Noruega, «pero también que pueda regresar y continuar el importante trabajo en Venezuela».

Machado declaró el pasado octubre al diario noruego Dagens Næringsliv que para poder viajar a este país nórdico Venezuela debía ser «libre» y dijo que mientras Nicolás Maduro estuviese en el poder no podía dejar el lugar en el que se encuentra por motivos de seguridad.

Según el programa de actos del Nobel de la Paz, difundido por el comité noruego a principios de este mes, Machado estará presente ya el día 9 de diciembre en la tradicional rueda de prensa del ganador del premio en el Instituto Nobel de Oslo.

El Consejo de la Paz noruego, una entidad que agrupa a 17 organizaciones pacifistas y a unos 15.000 activistas, anunció hace unas semanas que no organizará este año la tradicional procesión con antorchas por el centro de Oslo, el día de la entrega del Nobel de la Paz, por su desacuerdo con la elección de Machado. EFE

csm/rrt