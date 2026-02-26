Equipo de Marco Rubio habla de sanciones con el nieto de Raúl Castro, según el Herald

Miami, 26 feb (EFE).- El equipo del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con el nieto del expresidente cubano, Raúl Castro, para hablar del posible alivio de sanciones a la isla, durante la cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) celebrada esta semana, según informó este jueves el Miami Herald.

Uno de los consejeros de Rubio conversó el miércoles con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, cuidador del exmandatario, como parte del diálogo para que haya cambios políticos y económicos en Cuba, en un hotel cerca de la cumbre de la Caricom en San Cristóbal y Nieves, de acuerdo con fuentes anónimas citadas por el diario de Florida.

El núcleo de las discusiones, en las que no está claro si Rubio participó, se centró «en el potencial de lentamente aliviar las sanciones de EE.UU. a cambio de que los líderes cubanos implementen cambios en la isla» en un «periodo de mes a mes», indicaron las fuentes al Herald.

Las conversaciones secretas entre Rubio y Rodríguez Castro eluden los canales oficiales del Gobierno cubano, y muestran que la Administración de Donald Trump considera al revolucionario de 94 años como el verdadero tomador de decisiones en la isla aunque ya no sea presidente, según reportó Axios la semana pasada.

Pero el representante de Cuba ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, afirmó hace una semana a EFE que las informaciones son «especulación», y que La Habana se basa «en hechos públicos y verificables». EFE

