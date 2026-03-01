Equipo dominicano que participará del Clásico de Béisbol practica en Miami, EE.UU.

Santo Domingo, 1 mar (EFE).- El equipo dominicano que participará en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 realizó su primera práctica oficial en conjunto este domingo en Miami, Estados Unidos, informó la gerencia del conjunto.

La sesión fue encabezada por Juan Núñez, presidente de la Fedom, el gerente general Nelson Cruz y el mánager Albert Pujols.

En el terreno coincidieron por primera vez figuras de las Grandes Ligas como Juan Soto, Fernando Tatis Jr., Julio Rodríguez, Vladimir Guerrero Jr. y Ketel Marte, entre otros.

Participaron en rutinas de bateo, fildeo y trabajos defensivos jugadores como Manny Machado, Geraldo Perdomo, Junior Caminero, Austin Wells, Carlos Santana, Jeremy Peña, O’Neil Cruz, Amed Rosario y Agustín Ramírez.

El cuerpo de lanzadores incluyó a Brayan Bello, Luis Severino, Sandy Alcántara, Carlos Estévez, Seranthony Domínguez, Camilo Doval, Elvis Alvarado, Wandy Peralta, Dennis Santana, Gregory Soto, Edwin Uceta, Huascar Brazobán, Abner Uribe, Albert Abreu y Cristopher Sánchez.

La jornada reunió a los 30 jugadores convocados para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.EFE

