Equipo jurídico de la flotilla dice que Israel inicia trámites de deportación sin abogados

Jerusalén, 2 de oct (EFE).- Adalah, el equipo jurídico de la flotilla en Israel, denunció este jueves en un comunicado que las autoridades israelíes han comenzado a realizar audiencias sobre órdenes de deportación y detención contra algunos de los activistas en el puerto de Ashdod «sin previo aviso» a sus respectivos abogados.

«Adalah ha recibido llamadas telefónicas de participantes informando de que las autoridades de inmigración ya han comenzado a realizar audiencias sobre sus órdenes de deportación y detención en el puerto de Ashdod. Estos procedimientos se iniciaron sin previo aviso a sus abogados y negándoles a los participantes el acceso a asistencia legal», recoge su comunicado. EFE

