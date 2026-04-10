Equipo médico especialista en descompresión, primero en recibir a los astronautas de Orión

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Los Ángeles (EE.UU.), 10 abr (EFE).- La tripulación de la nave Orión será recibida por un grupo especializado de la Armada de Estados Unidos, que se ha preparado para realizar las evaluaciones médicas de los cuatro astronautas que amerizarán este viernes frente a la costa del sur de California.

El teniente comandante Jesse Wang, el suboficial mayor médico Laddy Aldridge, los suboficiales médicos Vlad Link y Steve Kapala conforman el equipo encargado de recibir a los astronautas que marcaron un hito al alcanzar el lugar más lejano de la Tierra donde el ser humano ha llegado.

El comandante Reid Wiseman, y los astronautas Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) serán evaluados médicamente de forma individual y después se les ayudará a salir de forma segura, dijo la Armada estadounidense en un comunicado.

Tras la evaluación y si todo se encuentra en orden, los astronautas serán llevados a los helicópteros de la marina en orden: primero a Koch, después a Glover, luego al canadiense Hansen y, al final, al comandante Wiseman, según detalló la NASA.

El personal médico de buceo de la Armada está compuesto por buzos certificados que se someten a una formación especializada, lo que los convierte en expertos en enfermedades por descompresión y otras consideraciones médicas propias del entorno submarino.

A menudo desplegado en expediciones de guerra, la misión de estos equipos es atender y garantizar que los miembros de las fuerzas militares estadounidenses capacitadas para el buceo se encuentren en condiciones seguras para llevar a cabo operaciones de inmersión.

Artemis II se convirtió el pasado lunes en la primera misión tripulada en llegar a la cara oculta de la Luna, un hito que precede a los objetivos de la NASA de llevar de nuevo al ser humano a la superficie del satélite en 2028. EFE

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