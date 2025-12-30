Equipos de Argentina, Colombia y Venezuela jugarán amistosos en Bogotá, Cali y Montevideo

Montevideo, 30 dic (EFE).- Los colombianos Independiente Santa Fe, América de Cali, Deportivo Cali, Once Caldas, Millonarios y Cúcuta Deportivo, el venezolano Deportivo Táchira y los argentinos Huracán e Independiente disputarán en enero una serie de encuentros de pretemporada en las ciudades de Bogotá, Cali y Montevideo.

En paralelo a la Serie Río de la Plata, que enfrentará en Uruguay a equipos seis países en 22 juegos amistosos, la Serie Colombia tendrá cinco partidos.

El primero se jugará el próximo 9 de enero y enfrentará a Independiente Santa Fe con Deportivo Táchira en el estadio Metropolitano de Techo de Bogotá. El horario de dicho juego aún no está definido.

Un día después, Deportivo Cali y Once Caldas se pondrán cara a cara en el Estadio Palmaseca de Cali desde las 18:00 hora local (23:00 GMT).

En tanto, el martes 13 de enero se jugarán dos partidos. El primero enfrentará a América de Cali con Once Caldas en el estadio Pascual Guerrero de Cali a las 19:00 hora local (00:00 GMT del miércoles).

El segundo se jugará a en el Parque Alfredo Víctor Viera de Montevideo a las 21:00 hora local (00:00 GMT del miércoles) y pondrá frente a frente a Millonarios con Independiente.

Tres días después, Cucutá Deportivo y Huracán se medirán a las 18:15 hora local (21:15 GMT) en el Parque Federico Omar Saroldi de Montevideo.

Más allá de estos partidos, Millonarios también disputará uno por la Serie Río de la Plata. El conjunto colombiano se enfrentará al argentino River Plate el domingo 11 de enero.

Dicho encuentro se llevará a cabo en el estadio Domingo Burgueño Miguel, ubicado a minutos de la ciudad uruguaya de Punta del Este, y comenzará a las 21:00 hora local (00:00 GMT del lunes). EFE

