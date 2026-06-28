Equipos estadounidenses rescatan a un bebé tras el doble terremoto en Venezuela

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Caracas, 27 jun (EFE).- Equipos de búsqueda y rescate de Estados Unidos pudieron sacar con vida a un bebé de los escombros de un edificio que se derrumbó en Venezuela tras el doble terremoto registrado el miércoles, informó este sábado la Embajada del país norteamericano.

«Contra todo pronóstico, la esperanza perdura», señaló la legación en una publicación en Instagram, donde compartió un video en el que se ve a los rescatistas cargando al bebé que llora.

Asimismo, dijo que cada vida salvada es una victoria.

Por otra parte, Ninoska Martínez, residente de la parroquia Carabelleda, dijo a EFE que mientras los equipos de seguridad removían escombros de un edificio derrumbado, salió un perro pequeño con vida y a los dos minutos se escuchó el grito de «ayuda» de una persona, por lo que llamaron rápidamente a los rescatistas.

Este sábado, el Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) logró encontrar a una persona mayor y sus dos nietos entre los escombros provocados por los terremotos que han devastado Venezuela, según el Servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Entretanto, los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de España presentes en Venezuela han rescatado con vida este sábado a un segundo superviviente de la catástrofe, en la misma zona en la que había salvado a una persona que había permanecido casi 72 horas atrapada bajo los escombros de un edificio destruido por los terremotos.

Este sábado, el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que han fallecido 1.430 personas a raíz de los dos terremotos registrados el miércoles, mientras hay 3.238 heridos y 3.142 familias damnificadas.

Venezuela ha recibido a más de 1.600 rescatistas para atender a las víctimas de los terremotos, según informó este sábado el viceministro venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.

Además, miles de venezolanos participan de forma voluntaria en labores de rescate en las edificaciones afectadas y han organizado recogidas de insumos y traslado de donaciones a distintas zonas de Caracas y La Guaira. EFE

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