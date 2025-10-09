Erdogan, satisfecho con el acuerdo de alto el fuego en Gaza, por el que agradece a Trump

Ankara, 9 oct (EFE).- El presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, expresó este jueves su satisfacción por el acuerdo de alto el fuego entre Israel y el grupo integrista palestino Hamás, que debería poner fin hoy a una guerra que duró dos años, por lo que agradeció al presidente de EE.UU., Donald Trump.

«Me produce una gran satisfacción el hecho de que las conversaciones Hamás–Israel celebradas en Sharm El Sheikh (Egipto) —a las que Turquía también contribuyó— hayan dado lugar a un alto el fuego en Gaza», dijo el mandatario en su cuenta de X.

«Quisiera expresar mi especial agradecimiento al presidente de Estados Unidos, (Donald) Trump, quien mostró la voluntad política necesaria para alentar al gobierno israelí hacia el alto el fuego», dijo Erdogan.

Además, el líder turco, un duro crítico del Gobierno de Israel en los dos últimos años, destacó el «importante apoyo» de los «países hermanos Catar y Egipto» para alcanzar este acuerdo, que está previsto que sea firmado hoy mismo.

«Vigilaremos de cerca la plena implementación del acuerdo. Además, seguiremos nuestra lucha hasta que se establezca un Estado de Palestina libre, soberano y geográficamente contiguo, con Jerusalén Este como su capital y basado en las fronteras de 1967», agregó Erdogan.

El presidente turco extendió además «cordiales saludos» a sus «hermanos y hermanas palestinos», que pese a la guerra y el gran número de muertos nunca comprometieron lo que calificó como «honorable postura».

En la guerra de Gaza, desatada por la ofensiva terrorista de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, con unos 1.200 muertos y más de 250 civiles y militares secuestrados, han muerto en la respuesta militar israelí unos 67.000 palestinos. EFE

