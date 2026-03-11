Erdogan acusa a Israel de causar la guerra en Irán y alerta que puede incendiar la región

1 minuto

Ankara, 11 mar (EFE).- El presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, ha acusado este miércoles a Israel de provocar la guerra en Irán y ha pedido dar una opción a la diplomacia para evitar que haya una escalada y «toda la región quede envuelva en llamas».

«La guerra más reciente lanzada contra nuestro vecino Irán, provocada por Israel, ha causado una destrucción severa», dijo el jefe del Estado turco en una intervención ante diputados de su partido, el AKP.EFE

