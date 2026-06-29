Erdogan asegura que la paz en Oriente Medio solo llegará con un Estado palestino

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Ankara, 29 jun (EFE).- El presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, aseguró este lunes durante una comida en honor a los presidentes de los Parlamentos de los países miembros de la OTAN que una paz duradera en Oriente Medio solo podrá alcanzarse mediante la creación de un Estado palestino vecino a Israel.

«El asunto de Palestina está en la raíz de las tensiones en Oriente Medio. Lamentablemente, no se puede conseguir una paz duradera en nuestra región sin que antes termine la ocupación e Israel deje de apoderarse de cada vez más territorio», dijo el mandatario en Estambul.

«La puerta hacia una paz duradera es la solución de los dos Estados. Se debe establecer un Estado palestino independiente, soberano y de coherencia territorial en las fronteras de 1967», agregó Erdogan, que simpatiza con el grupo integrista palestino Hamás, considerado terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea.

El líder islamista subrayó que fortalecer la solidaridad entre los 32 países de la OTAN, cuyos dirigentes se reunirán el próximo 7 y 8 de julio en Ankara, «es más crítico que nunca» en una época «en la que ya no valen los modelos de antes».

En ese sentido, prometió que Turquía (miembro de la Alianza Atlántica desde 1952) se implicará en las iniciativas de la «columna europea» de la OTAN y expresó su esperanza de que los Parlamentos de los países europeos respalden la integración turca en estos proyectos.

«No tiene sentido que las capacidades de Turquía en el sector de defensa se marginen por beneficios políticos limitados», aseguró Erdogan.

El mandatario turco también prometió «seguir contribuyendo, junto a Pakistán y Catar, a que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán lleve a una solución duradera».

Al mismo tiempo, subrayó la necesidad de seguir de cerca «los ataques en Líbano que intentan socavar un acuerdo que ha permitido al mundo un respiro de alivio».

En medio de los esfuerzos de llegar a un alto el fuego duradero entre Irán y EE.UU., el ejército israelí y la milicia chií libanesa y proiraní Hizbulá siguen llevando a cabo ataques en el sur del Líbano y en el norte de Israel, respectivamente. EFE

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