Erdogan denuncia ante el papa el bombardeo de iglesias en Gaza

1 minuto

Ankara, 27 nov (EFE).- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha denunciado este jueves, en su discurso de bienvenida al papa León XIV, el bombardeo israelí de iglesias en la Franja de Gaza y ha prometido «cooperar» con el pontífice para proteger la «identidad histórica de Jerusalén Este».

En su discurso en el palacio presidencial, con León XIV sentado en la primera fila del público, Erdogan recordó que tanques israelíes bombardearon en julio la Iglesia de la Sagrada Familia, la única iglesia católica en Gaza, causando tres muertos y varios heridos.

«Nuestra mayor deuda con los palestinos es la justicia», dijo Erdogan en el acto, transmitido en directo por la cadena NTV, reiterando la necesidad de establecer un Estado palestino vecino a Israel en las fronteras de 1967. EFE

