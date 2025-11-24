Erdogan dice a Putin que está dispuesto a mediar para lograr una paz justa en Ucrania
Estambul, 24 nov (EFE).- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha dicho este lunes a su homólogo ruso, Vladímir Putin, que está dispuesto a facilitar negociaciones entre Kiev y Moscú para alcanzar una paz justa.
En una charla telefónica Erdogan dijo a su interlocutor que Turquía está dispuesta «a realizar todo tipo de iniciativas diplomáticas que puedan facilitar los contactos entre los bandos para abrir la vía a una paz duradera en la región».
El mandatario turco había dicho previamente que el plan de paz de 28 puntos propuesto por Estados Unidos podría ser «una base» para alcanzar un acuerdo, aunque deberán negociarse muchos aspectos para satisfacer a ambos bandos. EFE
