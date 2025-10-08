Erdogan dice que no se debe cargar la responsabilidad de la paz en Gaza solo en Hamás

2 minutos

Estambul, 8 oct (EFE).- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha recordado este martes que la responsabilidad de alcanzar la paz en Gaza no se debe «cargar únicamente a Hamás y los palestinos», usando el símil de un pájaro con dos alas, en referencia a los dos bandos implicados.

«La paz no es un pájaro con un solo ala. Cargar toda la responsabilidad de la paz a Hamás y los palestinos no es una postura justa, ni correcta, ni realista», dijo el mandatario en un congreso de su partido, el islamista AKP, en Ankara.

Erdogan criticó que «Israel, pese a los llamamientos expresos» del presidente estadounidense, Donald Trump, «continúa con los ataques que sabotean la atmósfera positiva» y subrayó que «Israel, si realmente quiere la paz, debe poner fin de inmediato a los ataques».

El jefe del Estado turco aseguró que sigue de cerca las negociaciones «de importancia crítica», cuya tercera ronda se desarrolla hoy en la localidad egipcia de Sharm el Sheij, con la presencia, entre otros, del jefe de los servicios secretos turcos, Ibrahim Kalin.

«Esperamos tener buenas noticias», dijo Erdogan, reiterando la postura permanente de Turquía que «necesariamente se ha crear un Estado palestino en las fronteras de 1967 con Jerusalén Este como capital».

Erdogan alabó el pueblo de Gaza por «no haberse rendido ni aún cuando Gaza se ha convertido en el mayor cementerio de niños del mundo».

«Los crímenes de genocidio en estos dos años han dejado atrás incluso a Hitler», insistió el mandatario turco, quien afirmó que 2,5 millones de personas «han quedado prisioneras en 365 kilómetros cuadrados». EFE

iut/ll/rcf