Erdogan dice que trata de convencer a Hamás de que acepte el plan de paz de Trump

Ankara, 8 oct (EFE).- El presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, ha afirmado este miércoles que está en contacto con el grupo palestino Hamás para persuadirle de que acepte un acuerdo de paz en Gaza, y afirmó que su país no descarta contribuir con tropas a la Fuerza Internacional de Estabilización propuesta por Donald Trump.

En declaraciones a los medios en el avión que le trajo de vuelta desde Azerbaiyán, Erdogan dijo que ha estado y está en contacto con Hamás a petición del presidente estadounidense, Donald Trump.

«Aún estamos en contacto. Estamos explicando cuál es el camino más razonable y qué debe hacerse para que Palestina avance hacia el futuro con pasos firmes,» dijo Erdoğan.

El líder islamista afirmó que Turquía ha enviado una delegación a las negociaciones que tienen lugar en la localidad egipcia de Sharm el Sheikh.

Erdogan dijo que el grupo islamista palestino, considerado terrorista por la UE y EEUU, está «listo para la paz» o que, al menos, «no tienen una actitud negativa» y que tiene una postura constructiva.

Por el contrario, afirmó que tiene pocas expectativas de que el Gobierno de Israel busque la paz.

Preguntado sobre si Turquía podría aportar tropas a la Fuerza Internacional de Estabilización propuesta en el plan de Trump, Erdogan dijo que no descarta esa posibilidad.

El presidente afirmó que la prioridad es alcanzar urgentemente un amplio alto el fuego y permitir la llegada ininterrumpida de ayuda humanitaria a Gaza, así como la reconstrucción de las infraestructuras destruidas en los ataques israelíes.EFE

