Erdogan entrega a Guterres el Premio Atatürk de la Paz por su labor con refugiados y Gaza

2 minutos

Estambul, 12 mar (EFE).- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, entregó este jueves al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, el Premio Internacional de la Paz Atatürk por su «decidida labor» en la búsqueda de una solución política en Palestina y su trabajo a favor de los refugiados.

«Señor secretario general, siempre recordaremos con elogios su postura frente a una de las mayores atrocidades de nuestra época, que es Gaza», dijo durante la ceremonia de entrega, celebrada en el palacio presidencial de Ankara.

«Usted mantuvo una actitud de principios contra esta salvajada que pone a prueba los valores de la humanidad. Nunca ha cedido en su trabajo decidido a favor de una solución de los Dos Estados basada en los principios de Naciones Unidas», señaló Erdogan sobre el trabajo del político portugués.

El jefe de Estado turco también aplaudió la labor del secretario general de la ONU, cuyo mandato expira el próximo diciembre, en la protección de los refugiados.

Ankara anunció en octubre pasado la concesión del premio, pero la ceremonia ha tenido lugar ahora, con Guterres realizando «una visita solidaria de Ramadán» a Turquía, «en tributo a la generosidad del pueblo turco, que acogió el mayor número de refugiados», en su mandato, según escribió el diplomático portugués en X.

El Premio Atatürk, establecido en 1986, está inspirado en el principio ‘Paz en casa, paz en el mundo’, promocionado por el fundador de la República laica de Turquía, Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938).

Han recibido este reconocimiento personalidades como el presidente alemán Richard von Weizsäcker en 1987; pero también el dictador turco Kenan Evren (1990) o el líder autoritario de Azerbaiyán Heydar Aliyev (1999).

En 1992, Nelson Mandela rechazó el galardón alegando el historial represivo de Turquía, pero siendo presidente de Sudáfrica cambió de opinión y lo aceptó en 1999.

Guterres es la primera persona en recibir esa distinción desde 2000, cuando se le concedió a Rauf Denktas, entonces presidente de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre. El Gobierno no ha ofrecido una explicación oficial sobre la interrupción de esa concesión desde entonces. EFE

iut/as/mgr