Erdogan estima en 150.000 millones, un 13 % del PIB, la factura del terremoto de 2023

Estambul, 27 dic (EFE).- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, estimó este sábado que la factura del terremoto de febrero de 2023, que causó más de 50.000 muertes en el país, alcanza unos 150.000 millones de dólares, lo que equivaldría a un 13 % del PIB nacional en ese momento.

Los dos sismos seguidos, de 7,7 y 7,6 grados de magnitud, afectaron a un área de 110.000 kilómetros cuadrados con 14 millones de habitantes en 11 provincias, causando «una factura de 150.000 millones de dólares», dijo el mandatario durante un discurso público en Antakya, la ciudad más afectada por el temblor.

Esta factura representaría aproximadamente un 13 % del producto interior bruto (PIB) de Turquía en 2023, de 1,12 billones de dólares.

Una cálculo oficial de marzo de 2023 estimó el coste del sismo en 100.000 millones de euros (107.000 millones de dólares).

Durante su discurso en Antakya, transmitido en directo por la televisión pública TRT y seguido de una ceremonia de entrega de llaves de nuevos apartamentos, Erdogan anunció que ya se han reconstruido 455.000 viviendas para los afectados por el terremoto.

Un mes después del sismo, el Gobierno turco anunció el derribo o eliminación de 582.000 viviendas derruidas o gravemente dañadas por el temblor.

Con 213.000 viviendas destruidas, la provincia de Hatay, cuya capital es Antakya, ha sido con diferencia la zona más afectada. EFE

