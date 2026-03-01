Erdogan habla con Trump y líderes del Golfo sobre la guerra con Irán

2 minutos

Estambul, 1 mar (EFE).- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, así como con los líderes de Catar y Emiratos, para evaluar la situación creada por los ataques a Irán.

En su conversación, Erdogan y Trump «hablaron de la situación actual y los sucesos de última hora en Irán y los países del Golfo», señala un comunicado del jefe de Comunicación de la Presidencia turca, Burhanettin Duran, en la red X, sin dar más detalles.

La conversación se produjo hacia la medianoche pasada y fue seguida por comunicaciones telefónicas con el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, y el de Emiratos Árabes, Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Erdogan expresó a ambos emires sus condolencias y su «tristeza» por los ataques sufridos, en referencia a los impactos de misiles lanzados por Irán en respuesta a los bombardeos estadounidenses e israelíes ayer.

Irán ha asegurado que sus contraataques se dirigen contra las bases militares estadounidenses en estos países, pero también se han registrados daños en infraestructuras civiles, si bien las defensas antiaéreas de los países afectados parecen haber frenado la mayoría de los proyectiles.

Erdogan lamentó en un discurso ayer los ataques a Irán, sin condenarlos, describiéndolos como «vulneración de la soberanía iraní», pero también calificó de «inaceptables» los contraataques de Teherán.

Un comunicado del Ministerio de Exteriores turcos, emitido horas antes, solo condenó «las provocaciones que pueden hacer aumentar la violencia». EFE

iut/alf