Erdogan llega a Kazajistán con visita oficial

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Astaná, 13 may (EFE).- El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, llegó este miércoles en visita oficial a Kazajistán, donde esta semana participará en una cumbre informal de la Organización de Estados Túrquicos (OET).

El líder turco fue recibido con honores en el aeropuerto de Astaná por su homólogo kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev.

La Presidencia kazaja informó previamente de que la visita oficial de Erdogan se desarrollará los días 13 y 14 de mayo.

Esta previsto que ambos mandatarios aborden estos días el estado actual de las relaciones bilaterales y presidan la sexta reunión del Consejo de Cooperación Estratégica de Alto Nivel entre Kazajistán y Turquía.

Mientras, el 15 de mayo en el sur de Kazajistán se celebrará una cumbre informal de los líderes de la Organización de Estados Túrquicos que se centrará en la inteligencia artificial y el desarrollo digital.EFE

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