Erdogan pide a la UE que no excluya a Turquía de sus proyectos de defensa

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Ankara, 8 jul (EFE).- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anfitrión de la cumbre de la OTAN en Ankara, pidió este miércoles eliminar las restricciones a la cooperación y compraventa de armamento entre aliados y reclamó a la Unión Europea (UE) que no excluya a Turquía de sus iniciativas de defensa.

«Las restricciones entre los aliados en cooperación de defensa, especialmente en la industria de defensa, se deben eliminar», dijo Erdogan, al tiempo que expresó su satisfacción por que tanto empresarios como políticos hayan subrayado esta necesidad durante el Foro de Defensa, celebrado el martes como parte de la primera jornada de la cumbre.

Turquía intenta desde hace años adquirir cazas F-35 a Estados Unidos, pero se topa con el veto del Congreso, si bien el presidente estadounidense, Donald Trump, ha prometido varias veces superar este obstáculo.

Pero el mensaje de Erdogan iba dirigido sobre todo a la UE, que el año pasado aprobó los créditos SAFE, con un volumen total de 150.000 millones de euros y cuyo objetivo es financiar a los socios comunitarios la adquisición de armamento fabricado en el bloque, con un máximo de un 35 % de componentes foráneos.

El acuerdo incluye los países EFTA (Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein) así como Ucrania, y Bruselas defiende ampliarlo a países como el Reino Unido y Canadá, pero por ahora no está previsto sumar a Turquía, cuya industria militar está en franca expansión y búsqueda de mercados.

«Me dirijo especialmente a los aliados que son miembros de la Unión Europea: los esfuerzos de la UE en el ámbito de la seguridad solo pueden tener un beneficio máximo si se evita una duplicación innecesaria con la OTAN», dijo Erdogan.

«Cuando es posible un modelo de cooperación racional y práctica, excluir a miembros de la OTAN que no son miembros de la UE conllevaría un desperdicio de recursos limitados y crearía una división artificial en Europa que nadie desea», concluyó el mandatario turco.

En 2025, Turquía exportó armas por valor de 10.500 millones de dólares, colocándose así en el puesto 11 entre los mayores exportadores de armas del mundo, y 4.300 millones de este volumen fueron a parar a Europa, según datos oficiales de Ankara.EFE

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