Erdogan pide mantener siempre abierto estrecho de Ormuz y recuerda que es también de Omán

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Ankara, 17 abr (EFE).- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, pidió este viernes que el estrecho de Ormuz se mantenga siempre abierto a la navegación civil, recordando que no es solo iraní, sino también omaní.

«Nuestra postura respecto a Ormuz está muy clara. A un lado de Ormuz está Irán, al otro está Omán. El derecho de los países del Golfo de acceder a los océanos no se debe restringir. Ormuz debe quedar abierto a la navegación comercial», dijo Erdogan.

El presidente turco hizo estas declaraciones en el Foro Diplomático de Antalya, en el sur de Turquía, al mismo tiempo que el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchi, anunció la decisión de Teherán de permitir el paso por el estrecho a todos los buques hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos, el próximo miércoles, como resultado del comienzo de la tregua en el Líbano.

Solo horas antes, el viceministro de Exteriores iraní, Saeed Khatibzadeh, había dicho en el Foro de Antalya que Teherán iba a insistir en aplicar «un nuevo protocolo» para la navegación por el estrecho, que calificó de «territorio iraní».

En su punto más estrecho, la vía marítima tiene una anchura de 22 millas náuticas (40 kilómetros), por lo que las aguas territoriales iraníes y omaníes, ambas de 12 millas, se tocan, pero durante la guerra Teherán ha impuesto su control sobre todo el estrecho, incluidas las aguas de Omán.

Erdogan expresó en su discurso también su satisfacción por el alto el fuego de dos semanas negociado entre Teherán y Estados Unidos el 8 de abril pasado, a lo que se acaba de añadir la tregua en Líbano.

«Nos congratulamos por el alto el fuego de 15 días. Creemos que esta ventana de oportunidades abierta por la tregua debe utilizarse para establecer una paz duradera. Aunque haya desacuerdos profundos, las armas no deben reemplazar las palabras», dijo el presidente turco.

Pero advirtió también de que el mundo «debe estar preparado si Israel sabotea el proceso de negociación» durante el alto el fuego. EFE

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