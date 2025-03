Erdogan promete un «puño de hierro» a la guerrilla kurda si no acepta la mano tendida

2 minutos

Estambul, 1 mar (EFE).- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha dicho este sábado que tiene preparado un «puño de hierro» a quienes no acepten su mano tendida, en aparente referencia a la guerrilla kurda, que hoy declaró una tregua y ha anunciado embarcarse en un proceso de paz.

«Seguiremos reemplazando el lenguaje de odio, la pelea y la tensión por el respeto mutuo, la tolerancia y el diálogo. Pero siempre tenemos dispuesto el puño de hierro para quienes no acepten nuestra mano tendida o intenten morderla», dijo el mandatario.

Erdogan hizo estas declaraciones durante una cena organizada en Estambul con motivo del primer día del ramadán con familiares de militares muertos en combate.

Subrayó la capacidad de Turquía en la lucha contra el terrorismo, «tanto dentro de sus fronteras como fuera» al evaluar «los recientes acontecimientos», en referencia al anuncio de tregua del proscrito Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda de Turquía.

«Si las palabras dadas no se cumplen, si hay continuos retrasos, gestos de fachada, cambios de nombres o similares trucos orientales, nosotros no tenemos la culpa. Si hace falta continuar nuestras operaciones militares, no dejaremos piedra sobre piedra ni cabeza sobre hombro hasta eliminar al último terrorista», advirtió.

Pero salvo «algunos grupos marginales, la gran mayoría de la sociedad turca y sus políticos han recibido de forma positiva la «iniciativa por una Turquía sin terrorismo», aseguró el mandatario.

El PKK anunció en la mañana de este sábado una tregua indefinida y su voluntad de hacer caso al mensaje de su fundador, Abdullah Öcalan, que desde su celda de prisión había pedido el jueves la disolución de la guerrilla y su integración en la sociedad y el Estado turco.

Öcalan, encarcelado en 1999, no puso condiciones en su carta, pero el PKK ha apuntado en su mensaje que la «libertad física» de su fundador sería esencial para que pudiera dirigir el proceso de disolución.

Una iniciativa similar, iniciada con una carta de Öcalan en 2013, fracasó tras dos años de tregua, al sufrir el partido de Erdogan, el islamista AKP, un retroceso en las elecciones de junio de 2015.EFE

iut/amg