Erdogan reclama la inclusión de Turquía en las estructuras de defensa europeas

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El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reclamó este lunes que Turquía sea incluida en las estructuras de defensa europeas y que se levanten las restricciones impuestas a su industria, antes de la cumbre de la OTAN en Ankara del 7 y 8 de julio.

El jefe de Estado aludió sobre todo al programa SAFE de la Unión Europea, del que Turquía fue excluida y que permite a la Comisión Europea recabar y distribuir fondos para apoyar las capacidades de defensa de los Estados miembros, tanto a nivel industrial como tecnológico.

«Si queremos superar los desafíos a los que estamos enfrentados, debemos repartir la carga de forma justa y equitativa entre nuestros aliados, eliminando los obstáculos al comercio de la industria de defensa», declaró el presidente turco durante un discurso de apertura de la cumbre parlamentaria de la OTAN en Estambul.

El portavoz de la Comisión Europea Thomas Regnier respondió poco después, recordando que «el texto jurídico es muy claro. Cualquier tercer Estado ya tiene la posibilidad, en el marco de SAFE, de participar en cualquier proyecto de defensa en un 35%».

«Cualquier negociación» de cara a una asociación «al mismo nivel que los Estados miembros y que Noruega, Islandia y Ucrania requiere un acuerdo bilateral, como hicimos con Canadá, para una asociación plena», agregó. «No es un acuerdo lo que, de momento, hemos cerrado con Turquía», precisó.

Erdogan también insistió en que Ankara debería participar «en las iniciativas de defensa y de seguridad en el continente».

Turquía posee el segundo ejército más grande de la OTAN en cuanto a efectivos y su industria de defensa ocupa el 11.º puesto a escala mundial, con un crecimiento del 29,5% de sus exportaciones en los cinco primeros meses del año, que alcanzaron los 4.000 millones de dólares, en comparación con los 7.000 millones de 2024.

Además de drones, Turquía fabrica tanques, vehículos blindados, municiones y buques de guerra.

Fronteriza con Irán, Irak y Siria, Turquía también aspira a ser un actor garante de estabilidad a las puertas de Oriente Medio.

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