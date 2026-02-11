Erdogan reemplaza a ministros de Justicia e Interior, entre críticas de la oposición

1 minuto

Estambul, 11 feb (EFE).- El presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, anunció este miércoles la sustitución de sus ministros de Justicia y de Interior, en un gesto que marcará, según los críticos, una línea aún más dura contra la oposición.

El nuevo titular de Justicia es el jurista, juez y fiscal Akin Gürlek, nacido en 1982, se desprende de un decreto publicado hoy en el boletín oficial del Estado turco.

En los últimos ocho años el ahora ministro presidió varios tribunales de Estambul, donde hubo numerosos juicios polémicos con penas duras contra políticos de la oposición y destacados defensores de derechos humanos, académicos y periodistas.

En 2022, Gürlek fue nombrado viceministro de Justicia y en 2024 obtuvo el cargo de fiscal jefe de Estambul, posición desde la que dirigía las acusaciones contra el alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, encarcelado desde marzo de 2024.

El dirigente del opositor partido socialdemócrata CHP, Özgür Özel, calificó en 2024 a Akin Gürlek como «guillotina andante», por lo que fue condenado a una indemnización por daños morales.

En su primera reacción al nombramiento de Gürlek, Özel aseguró este miércoles que «mañana será un día aún más duro que hoy», informó el diario turco Cumhuriyet.

Por otra parte, el nuevo ministro del Interior de Turquía es Mustafa Ciftci, un funcionario de carrera de 55 años y sin afiliación política, hasta ahora gobernador de la provincia de Erzurum, situada en el este del país eurasiático. EFE

