Erdogan saluda el acuerdo Irán-EEUU como un paso importante para la estabilidad regional

1 minuto

Ankara, 15 jun (EFE).- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha saludado este lunes con «satisfacción» el acuerdo alcanzado por Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra iniciada a finales de febrero por los ataques estadounidenses e israelíes.

Erdogan calificó el acuerdo como «un desarrollo importante para establecer la paz y la tranquilidad» en Oriente Medio.

«Espero de todo corazón que esta noticia, que el mundo entero ha necesitado durante mucho tiempo, ayude a allanar el camino para una paz y seguridad duraderas en nuestra región», declaró el jefe del Estado turco en un mensaje en sus redes sociales.

El acuerdo de paz alcanzado fue anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su red social Truth Social.

Pakistán, que ejerce como mediador entre Washington y Teherán, anunció que ambas partes firmarán el próximo viernes 19 de junio en Suiza un memorando de entendimiento para poner fin a todas las hostilidades, aunque todavía se desconocen los detalles concretos del acuerdo.

Este plan de paz contempla la apertura del estrecho de Ormuz por parte de Irán y el fin del bloqueo marítimo de Estados Unidos. EFE

dt-as/ah