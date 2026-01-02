Erdogan telefoneará el lunes a Trump para hablar sobre Gaza y Ucrania

Viena, 2 ene (EFE).- El presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, anunció este viernes que el próximo lunes mantendrá una conversación telefónica con su homólogo de EEUU, Donald Trump, para analizar la situación en Gaza y en Ucrania.

Erdogan insistió en el apoyo de su país a Gaza y prometió que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tendrá que responder por el sufrimiento de los habitantes de la Franja, informa la agencia turca Anadolu.

El jefe del Estado turco dijo que la multitudinaria manifestación de apoyo a Gaza celebrada ayer en Estambul demuestra que «Palestina no está sola».

«No hemos abandonado ni abandonaremos nunca a Gaza y Palestina», declaró.

«El sufrimiento de los niños que viven en tiendas de campaña improvisadas en medio del viento, la lluvia y el barro no quedará sin respuesta, y Netanyahu no eludirá su responsabilidad», afirmó.

Erdogan, que ha acusado en numerosa ocasiones al Gobierno israelí de cometer un genocidio en Gaza, aseguró que se sigue obstaculizando la asistencia humanitaria, incluida la entrega de materiales para alojamientos temporales.

Respecto a la guerra causada por la invasión rusa de Ucrania en 2022, Erdogan señaló que su país mantiene contactos estrechos con todas las partes, incluida Rusia, para lograr un acuerdo de paz.

Erdogan anunció que su ministro de Exteriores, Hakan Fidan, participará el próximo martes en la reunión de la Coalición de Voluntarios aliados de Kiev, que se celebrará en París. EFE

