Erdogan ve «necesario» que países islámicos logren autosuficiencia ante amenazas israelíes

El Cairo, 15 sep (EFE).- El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aseguró este lunes que es «necesario» que los países islámicos logren la «autosuficiencia» en sectores vitales, en especial el de defensa, ante las «amenazas israelíes» a su seguridad, así como ejercer presión económica sobre Israel para que desista de sus agresiones.

«Es necesario lograr la autosuficiencia en áreas vitales, sobre todo en las industrias que determinan la defensa, así como en el desarrollo. Estamos dispuestos a compartir nuestras experiencias y capacidades con vosotros», dijo el presidente islamista en su discurso en la cumbre de emergencia que los jefes de Estado de la Liga Árabe y la Organización de la Cooperación Islámica (OCI), integradas por 22 y 57 países respectivamente, celebran hoy en Catar para coordinar una respuesta al ataque israelí en el país del golfo.

Erdogan hizo hincapié en la «importancia de ejercer presión económica sobre Israel, ya que la experiencia previa demuestra la eficacia de estas medidas económicas», haciendo referencia a que Turquía «ha interrumpido todos sus acuerdos comerciales con Israel y ha renunciado a 9.500 millones de dólares anuales».

Ante la búsqueda de una posición unida de todos los países en la cumbre, Erdogan deseó que este encuentro «contribuya al establecimiento» del Estado palestino y que las medidas que se puedan tomar «nos ayuden a disuadir las amenazas israelíes y a dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones de nuestra reunión».

Asimismo, el presidente turco dijo que la «entidad», en referencia a Israel, «continúa porque goza de impunidad y no rinde cuentas por sus crímenes».

«Recientemente, hemos visto a numerosos políticos y funcionarios israelíes repetir la idea del Gran Israel, lo que se refleja en su intento de expandir la ocupación en diferentes países árabes. Sin embargo, gracias a Dios, nuestros países tienen el potencial y la capacidad para frustrar estos planes», afirmó.

Por último, agregó que se necesitan «fuertes sanciones» contra Israel para empezar a ver resultados, así como «intensificar esfuerzos diplomáticos, aumentar las sanciones y procesar a los funcionarios israelíes».

Esta cumbre se celebra después de que el pasado 9 de septiembre Israel atacase Doha teniendo como blanco una reunión de negociadores del grupo islamista palestino Hamás mientras debatían una propuesta de Washington para una tregua en Gaza, lo que causó seis muertos. EFE

