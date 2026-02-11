Erdogan y Mitsotakis escenifican sintonía en Ankara sin abordar puntos conflictivos

2 minutos

Atenas/Estambul, 11 feb (EFE).- El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, de visita oficial en Ankara, y su anfitrión, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, escenificaron este miércoles buena sintonía durante una comparecencia conjunta, sin entrar al detalle de los conflictos entre ambos países.

Erdogan aseguró que en su reunión había debatido con «franqueza y sinceridad» con Mitsotakis las cuestiones que enfrentan a Grecia y Turquía en el Egeo y el Mediterráneo, que caracterizó como «problemas espinosos, pero no irresolubles».

Subrayó la importancia de «mantener los canales diplomáticos abiertos» para una cooperación con Grecia como «vecino y aliado».

También Mitsotakis abogó por afrontar las diferencias «con sangre fría» y recordó que se puede estar en desacuerdo en ciertos aspectos.

El político griego reconoció sin entrar en detalles que para resolver uno de los problemas, la delimitación de las zonas económicas exclusivas (ZEE) en el Mediterráneo, «puede ser necesario recurrir a instancias judiciales internacionales».

Por lo demás, subrayó al igual que su anfitrión la ambición compartida de elevar el comercio bilateral, actualmente cerca de los 7.000 millones de dólares (unos 5.900 millones de euros), hasta los 10.000 millones de dólares (8.420 millones de euros), para lo que servirá, dijo, la mejora de las infraestructuras fronterizas.

También destacó la importancia de la cooperación entre Turquía y Grecia para luchar contra la migración clandestina y evitar tragedias en el Egeo.

Respecto a Chipre, conflicto en el que Ankara y Atenas tienen opiniones enfrentadas, el dirigente griego celebró la posibilidad de «reiniciar un proceso de diálogo» para resolver la partición de la isla.

En la declaración a la prensa, sin preguntas, los líderes no mencionaron la cuestión de la extensión de las aguas territoriales griegas en el Egeo ni de lo que Turquía percibe como una creciente militarización de islas griegas cercanas a las costas turcas.

Erdogan tampoco criticó abiertamente la cada vez más estrecha relación entre Grecia e Israel, aunque reiteró su rechazo a la política israelí en Cisjordania, mientras que Mitsotakis subrayó que es «esencial» desarmar al grupo islamista palestino Hamás en Gaza.

El encuentro es la sexta edición del Consejo de cooperación de alto nivel, celebrado la primera vez en 2010 y la última, tras una larga pausa, en 2023, si bien Erdogan y Mitsotakis se reunieron en septiembre de 2024 durante la asamblea de Naciones Unidas en Nueva York. EFE

