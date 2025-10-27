Erdogan y Starmer firman un acuerdo para la venta de 20 cazas Eurofighter a Turquía

3 minutos

Estambul, 27 oct (EFE).- El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, han firmado este lunes en Ankara un acuerdo por el que Turquía adquirirá del Reino Unido un lote de 20 cazas Eurofighter Typhoon, valorados en 8.000 millones de libras esterlinas, unos 9.000 millones de euros.

«Hoy hemos dado un gran paso adelante, juntos estamos anunciando un acuerdo estratégico: el primer marco de cooperación Reino Unido-Turquía. En el corazón está nuestro acuerdo de hoy por el que el Reino Unido suministrará a Turquía 20 aviones Eurofighter Typhoon, con la opción de suministrarle más en el futuro», dijo Starmer.

El acuerdo «garantizará 20.000 puestos de trabajo británicos», aseguró Starmer en la rueda de prensa conjunta celebrada tras su entrevista con Erdogan en Ankara.

Un comunicado de su Gobierno cifró el valor de esta compra en 8.000 millones de libras esterlinas, unos 9.000 millones de euros, subrayando que se trata del «mayor acuerdo de venta de aviones de combate en casi 20 años» en el Reino Unido.

También Erdogan mencionó la venta de cazas como parte de las «relaciones comerciales bilaterales y la cooperación en el campo de defensa», anunciando que se prevé elevar el volumen del comercio bilateral a unos 30.000 millones de dólares y más tarde hasta los 40.000 millones.

«Hemos firmado ya el acuerdo necesario respecto a los aviones Eurofighter Typhoon, como países aliados, que será un símbolo de nuestra relación estratégica», dijo Erdogan en la rueda de prensa, transmitida por la cadena pública TRT.

Ankara lleva años negociando para renovar sus Fuerzas Aéreas con 40 aviones del cazabombardero Typhoon, fabricado por Eurofighter, un consorcio de empresas del Reino Unido, Alemania, España e Italia, ante la dificultad de conseguir los modernos F-35 estadounidenses.

Ya en julio pasado, el ministro de Defensa británico, John Healey, y su homólogo turco, Yasar Güler, firmaron en Estambul un memorándum que Güler describió como «un paso más hacia un acuerdo completo» de compraventa de los cazas.

El mismo día se supo que Alemania había retirado su veto a una venta del avión a Turquía.

Erdogan y Starmer no han precisado hoy si el acuerdo prevé la compra de un lote al consorcio que fabrica el avión o si se trata de adquirir aviones ya en uso en las Fuerzas Armadas británicas.

Güler adelantó hoy mismo a la prensa que Turquía tiene previsto comprar 44 cazas Eurofighter, 20 del Reino Unido, 12 de Catar y 12 de Omán, estos últimos dos países clientes pero no miembros del consorcio europeo, por lo que en este caso se trataría de ventas de segunda mano. EFE

iut-rb/wr/lar

(foto)