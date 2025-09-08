Ereván anuncia una pronta reunión con representantes turcos en territorio armenio

3 minutos

Tiflis, 8 sep (EFE).- Armenia acogerá en los próximos días una reunión con representantes de Turquía para reanudar las negociaciones sobre la normalización entre ambos países y el establecimiento de relaciones diplomáticas.

«La reunión con la parte turca tendrá lugar en Armenia en los próximos días», dijo el emisario armenio para las relaciones con Turquía, Rubén Rubinián, citado por medios locales.

Agregó que las partes planean tratar las relaciones actuales entre Ereván y Ankara y «los pasos a tomar en el futuro».

«Existen oportunidades para la restauración del histórico puente de Ani y del ferrocarril Giumri-Kars, así como para la normalización de las relaciones en general», explicó.

Rubinián afirmó que no ve razones para que Turquía «retrase la apertura de la frontera con Armenia».

Insistió en que por parte de Ereván no existe inconveniente alguno para proceder a la apertura de la frontera y el establecimiento de relaciones diplomáticas «mañana mismo».

En este sentido, recordó que recientemente Armenia estableció relaciones diplomáticas con Pakistán, el único país de la ONU que seguía sin reconocer la independencia de Armenia de la URSS en solidaridad con Azerbaiyán, y confió en que un paso similar dará también Turquía.

La primera reunión entre los representantes para la normalización entre Armenia y Turquía tuvo lugar en enero de 2022 en Moscú y las tres posteriores, en Viena.

El año pasado las partes celebraron un encuentro en el puente de Margara que une los dos países y se encuentra actualmente cerrado.

En 1993, debido a la falta de arreglo del conflicto en Nagorno Karabaj, Turquía decidió cerrar unilateralmente la frontera con Armenia en solidaridad con Azerbaiyán, el derrotado entonces en la guerra por el control del territorio que estalló con la caída de la URSS.

A mediados de diciembre de 2021, un año después de que Bakú ganara con la ayuda turca la segunda guerra de Karabaj, Ankara anunció que daría los primeros pasos para normalizar las relaciones con Armenia, como el nombramiento de representantes oficiales y el restablecimiento de vuelos directos.

Al día siguiente, Armenia se mostró dispuesta a normalizar sus relaciones con Turquía sin condiciones previas, decisión que no todos ven con buenos ojos en el país y que también ha generado muchas preguntas entre los representantes de la numerosa diáspora armenia.

Como una muestra de buena voluntad antes del inicio del proceso de acercamiento, Armenia levantó también el embargo a los productos procedentes de Turquía que había introducido un año antes.

Durante los devastadores terremotos en Turquía en febrero de 2023, Armenia envió ayuda humanitaria al país vecino, así como un equipo de especialistas en rescate.EFE

