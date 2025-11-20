Erik González vuelve a mostrar su magia en el béisbol dominicano

3 minutos

Santo Domingo, 20 nov (EFE).- Luego de atravesar un difícil proceso de recuperación de una lesión en una de sus rodillas, Erik González ha vuelto a demostrar la magia de su juego con los Leones del Escogido en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

González, a quien le apodan ‘El Mago’, llegó a este jueves, en el que la liga no tiene partidos programados, como uno de los bateadores más determinantes para el éxito de los Leones en el campeonato de béisbol invernal dominicano, esto con todo y que estuvo en un proceso de recuperación de su rodilla lesionada, desde que terminó el pasado torneo.

Durante esta temporada, González ha sido una amenaza con corredores en circulación, bateando para promedio de .421 (19-8) con compañeros en posición de anotar, como lo demostró la noche del pasado miércoles, cuando disparó el indiscutible remolcador de la carrera con la que los Leones dejaron en el terreno (5-4) a los Tigres del Licey.

«Yo fui a coger un buen turno, fui pensando en ser un out difícil, en tratar de que el tipo (lanzador) cogiera lucha conmigo», dijo González sobre la manera en la que abordó su turno al bate frente al relevista Adonis Medina, a quien le conectó el imparable ganador en la novena entrada.

El hit ganador de González llegó luego de que los Tigres le otorgaran una base por bolas intencional al jardinero Jasson Domínguez, para enfrentarlo con dos outs en la pizarra y un corredor en posición anotadora, situación en la que cuenta con promedio de .356 en lo que va de campaña.

“Traté de coger un turno para que el equipo contrario se diera cuenta de que se equivocó”, dijo González tras el partido, quien a lo largo de su carrera en la liga dominicana ha sido uno de los bateadores más efectivos cuando ha llegado al plato en condición de producir.

A lo largo de sus 12 temporadas en la Lidom, según beisboldata.com, González batea para .314 en situación de jugadores en posición anotadora, algo que no escapa a la vista del dirigente de los escarlatas, el puertorriqueño Alex Cintrón.

“Erik es un bateador del ‘clutch’, que sabe lo que está haciendo”, dijo Cintrón, quien destacó la contribución del veterano jugador de 34 años, desde la punta de la alineación del conjunto que dirige.

“Está muy caliente en la temporada, bateando sobre los .340, después de ese hit, y se ha mantenido de segundo bate, porque su porcentaje de embasarse ha sido .430, una cosa muy buena al comenzar la temporada”, resaltó sobre su estelar torpedero.

González, quien por primera vez en su carrera no pudo accionar este año en una liga profesional previo a su participación en la Lidom, no ha dejado que esto sea un impedimento para mostrar la magia de su bate, al posicionarse entre los líderes del campeonato dominicano en porcentaje de embasarse (.430), hits (26), promedio de bateo (.347) y carreras anotadas (13), sumando a su actuación, tres dobles, un triple y siete vueltas remolcadas. EFE

hr/rsl