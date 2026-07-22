Erik Hayser explora en ‘El otro padre’ la paternidad más allá de los lazos de sangre

Compartir

3 minutos

Ana Báez

Ciudad de México, 22 jul (EFE).- El actor mexicano Erik Hayser regresa al catálogo de Netflix Latinoamérica con ‘El otro padre’, una serie que explora la paternidad más allá de los lazos de sangre y retrata familias en las que esta figura es «cada vez más cercana, sensible y responsable», según el intérprete.

«Agradezco mucho que los tiempos están cambiando y que hoy tengamos la fortuna de hablar de paternidades cercanas, de paternidades que sí están, de hombres que podemos mostrar nuestra sensibilidad y debilidades abiertamente», afirma Hayser en una entrevista con EFE.

Hayser, padre de un niño de 5 años, celebra esta época en la que las familias se liberan de los modelos tradicionales para que los hombres por fin se «conviertan en parejas» al compartir «responsabilidades de manera equitativa».

«Como papá, que para mí es lo más hermoso que me ha pasado en la vida, no concibo cómo alguien puede no estar cerca de su hija o de su hijo», revela.

Ese rasgo de «cercanía» lo observa en el personaje de Ricardo (Manolo Cardona), padre de Julieta (Azul Guaita), quien muestra a la audiencia que la paternidad puede ejercerse desde el lenguaje del amor y el cuidado, «sin importar el ADN».

La serie se estrena este 22 de julio en Netflix con una primera temporada de 10 episodios que narran, a través del melodrama, cómo Ricardo, el hombre que ha criado junto con Macarena (Silvia Navarro) a Julieta, descubre tras un diagnóstico médico que no es su padre biológico, sino Emilio (Hayser).

«¿Quién es más padre: aquel que aporta el ADN o aquel que estuvo presente?», cuestiona Hayser, quien responde de inmediato: «definitivamente, el que cuida, el que acompaña desde el primer suspiro, es quien merece el nombre de padre o madre».

La enfermedad y la paternidad

Otro de los elementos clave en la historia es la enfermedad renal crónica de Julieta, quien necesita con urgencia un trasplante de riñón para sobrevivir, lo que desata la desesperación de su familia.

«Los seres humanos somos capaces de hacer lo que sea por salvar la vida de las personas que queremos (…). Me atrevo a decir que sería capaz de hacer lo que sea para salvar la vida de mi hijo», confiesa en México, un país donde al día mueren alrededor de 14 personas esperando un trasplante.

Para Hayser el tema de donación de órganos en México «debe ponerse en la conversación» con este tipo de proyectos y que se vuelva «una constante» en México que registra una tasa de donación de 3.9 por millón de habitantes, una de las más bajas del mundo.

También tuvo palabras para el tráfico de órganos, «porque es terrible la cantidad de casos que existen», con múltiples delitos vinculados a la trata de personas.

Es en esos extremos, explica, «la historia se vuelve cercana, creíble y entrañable», porque «nos permite tener conversaciones profundas con nuestros seres queridos».

Hayser (Querétaro, 1980) confía en que la historia escrita por el venezolano Roberto Stopello tendrá una «conexión natural» con el público.

«Parecen situaciones como sacadas de una telenovela, pero en realidad suceden en la vida más de lo que nos imaginamos», reconoce.

El intérprete vuelve al catálogo del gigante del entretenimiento con este proyecto, luego de estrenar este mismo año la serie ‘Santita’, junto a Paulina Dávila y Gael García Bernal, y cuenta que está preparando su próxima actuación para la adaptación mexicana de la obra de teatro ‘El método Grönholm’. EFE

abz/csr/lpm

(foto)