Ernestina Godoy es nombrada fiscal general de México por el Senado

Ciudad de México, 3 dic (EFE).- El Senado de México eligió este miércoles como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR) a Ernestina Godoy Ramos, exconsejera jurídica de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, tras la renuncia el jueves pasado de Alejandro Gertz Manero.

Con 97 votos a favor, 19 en contra y 11 nulos, los senadores seleccionaron a Godoy como fiscal general de entre una lista de tres mujeres aspirantes, la cual fue enviada esta mañana por Sheinbaum a la cámara alta.

Además de Godoy, la lista estaba integrada por Luz María Zarza Delgado, excandidata a ministra (magistrada) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y Maribel Bojorges Beltrán, coordinadora general de investigación territorial en la Fiscalía de Ciudad de México. EFE

