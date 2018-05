swissinfo.ch with SDA-ATS; urs

Muere apóstol suizo de los pobres 21 de mayo de 2018 - 11:36 Ernst Sieber, posiblemente el pastor más conocido de Suiza por su entrega a las personas más desfavorecidas, en particular aquellas que carecen de hogar, murió el sábado a los 91 años. Nacido cerca de Zúrich, trabajó como agricultor antes de estudiar Teología y más tarde dirigió las parroquias de la Iglesia Protestante en Zúrich y sus alrededores durante 25 años. Sieber se hizo ampliamente conocido como un apóstol de las personas al margen de la sociedad, desde la década de 1960. Emprendió numerosos proyectos sociales, que incluyen a alcohólicos y drogadictos. Durante el riguroso invierno de 1963, Sieber transformó un contenedor en abrigo para indigentes. En los años 80 adquirió una dimensión nacional al denunciar la miseria de la escena de los toxicómanos de la Pltaspitz de Zúrich. También ocupó una curul en el Parlamento suizo como representante del Partido Evangelista (centro) de 1991 a 1995. Ganó varios premios de las universidades, la ciudad de Zúrich y una popular revista de consumidores. Sieber y su esposa, Sonja, criaron ocho hijos. Su obra caritativa emplea actualmente a unas 190 personas en instituciones en toda Suiza con un presupuesto anual de 20 millones de francos. Políticos y eclesiásticos de Zúrich rindieron homenaje a Sieber y lo elogiaron por su incansable labor humanitaria.