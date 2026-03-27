Erradican siete hectáreas de cultivos e incautan 1,4 toneladas de marihuana en Paraguay

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(Actualiza con información sobre otro operativo)

Asunción, 27 mar (EFE).- Agentes paraguayos erradicaron siete hectáreas de cultivos de marihuana y se incautaron 1,4 toneladas del estupefaciente en dos operaciones desarrolladas en el departamento de Amambay (norte), limítrofe con Brasil, informó este viernes la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

En un comunicado, la Senad indicó que un equipo antidrogas se internó en un área rural del municipio de Cerro Corá, donde localizó y desmanteló «cuatro campamentos utilizados por los cultivadores».

Los agentes destruyeron 500 kilos de marihuana picada, añadió el informe. La Senad estimó en 21 toneladas de marihuana la producción de las plantaciones destruidas.

En la zona se ordenó un patrullaje y el «reconocimientos de posibles senderos» que podrían ser utilizados para el traslado de cargamentos de marihuana hacia centros urbanos, indicó la secretaría.

Por otra parte, en un operativo distinto efectuado en la ciudad de Pedro Juan Caballero, la capital de Amambay, personal de la Senad decomisó 1.443 kilos de marihuana prensada en el interior de un vehículo que fue abandonado por sus ocupantes en un camino vecinal cuando se percataron de la presencia de las autoridades.

El estupefaciente estaba dividido en 1.505 paquetes, agregó la institución en otro comunicado.

La droga, explicó la Senad citando investigaciones preliminares, tendría como destino Brasil.EFE

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