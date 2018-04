«ALZATE LE MANI PER IL MIO COMUNE!»

En el fallo en primera instancia recibió la pena máxima posible en suelo helvético por haber sido reconocido culpable del asesinato de siete reos en la prisión de Pavón. No obstante, tanto la defensa de Sperisen como el Ministerio Público de Ginebra recurrieron a esa primera sentencia.

“Un enfoque de este tipo, que en última instancia se basa únicamente en la valoración global de la opinión formada por los investigadores al final de su propia investigación, sin que se conozcan con precisión las pruebas en las que se basaron y, menos aún, el modo en que se recogieron, difícilmente permite comprender cómo el tribunal cantonal basó su propia opinión en las pruebas que no pudieron ser administradas ante él”, En estas circunstancias, el recurrente no gozaba de garantías suficientes para que el juicio pareciera justo.

Cabe mencionar que en su fallo, de más de 100 páginas, la máxima instancia judicial helvética rechazó muchas de las quejas del señalado y de sus abogados, pero criticó los procedimientos del tribunal cantonal en varios puntos. Además de considerar que el derecho a ser escuchado de Erwin Sperisen fue violado y que no pudo ser confrontado a testigos de cargo claves, el tribunal supremo consideró arbitraria la evaluación de determinadas pruebas por la corte cantonal.

El TF aceptó parcialmente el recurso de Erwin Sperisen en contra de este juicio. Consideró que no se ofrecieron “garantías suficientes en relación con la audición de varios testigos con los que él no pudo ser confrontado”.

Pese a la condena pronunciada hoy, el sr. Sperisen no fue detenido ya que siguen vigentes las medidas de sustitución. Es decir, seguirá con el brazalete de localización y su arresto domiciliario, como hasta ahora.

Para la corte no hay duda que existió ese operativo alterno para cometer los crímenes y que se maquilló la escena de los asesinatos y que Erwin Sperisen supo al respeto y no actuó ni reaccionó para hacer una auditoria sobre la muerte de los siete reos.

La Corte Penal de Apelaciones y de Revisión del Cantón de Ginebra indicó que el acusado encubrió y no realizó ninguna acción en contra de las ejecuciones extrajudiciales que tuvieron lugar durante la Operación Pavo Real. De los cargos por las tres ejecuciones extrajudiciales en El Infiernito, en 2005, quedó absuelto.

Cabe mencionar que en su fallo, de más de 100 páginas, la máxima instancia judicial helvética rechazó muchas de las quejas del señalado y de sus abogados, pero criticó los procedimientos del tribunal cantonal en varios puntos. Además de considerar que el derecho a ser escuchado de Erwin Sperisen fue violado y que no pudo ser confrontado a testigos de cargo claves, el tribunal supremo consideró arbitraria la evaluación de determinadas pruebas por la corte cantonal. De este modo, el veredicto ginebrino de 2015 cayó por los suelos y la corte debió llamar a juicio de nuevo. Organización paralela Para el TF, la implicación personal de Sperisen en una organización delictiva dedicada a la "limpieza social" en el juicio de 2015 apenas se fundamentó en pruebas con una fuerza probatoria muy relativa y en las declaraciones de los investigadores de la CICIG. “Un enfoque de este tipo, que en última instancia se basa únicamente en la valoración global de la opinión formada por los investigadores al final de su propia investigación, sin que se conozcan con precisión las pruebas en las que se basaron y, menos aún, el modo en que se recogieron, difícilmente permite comprender cómo el tribunal cantonal basó su propia opinión en las pruebas que no pudieron ser administradas ante él”, En estas circunstancias, el recurrente no gozaba de garantías suficientes para que el juicio pareciera justo. Cinco años en prisión Para Erwin Sperisen, en detención preventiva desde el 31 de agosto de 2012, está ha sido la tercera ocasión de encontrarse en el banquillo de los acusados en Suiza. Enfrentó su primer juicio en Ginebra el 6 de junio de 2014. El exjefe de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala fue condenado a cadena perpetua por el Tribunal Criminal del Cantón de Ginebra. En el fallo en primera instancia recibió la pena máxima posible en suelo helvético por haber sido reconocido culpable del asesinato de siete reos en la prisión de Pavón. No obstante, tanto la defensa de Sperisen como el Ministerio Público de Ginebra recurrieron a esa primera sentencia. Por eso se produjo el juicio en segunda instancia en 2015, cuyo veredicto le sumó la responsabilidad de 3 ejecuciones de prófugos de El Infiernito, en 2005, muertes de las que había sido absuelto en 2014. Mismo caso, varios juicios En Austria, Javier Figueroa, subdirector de la PNC de 2004 a 2007, obtuvo el estatus de refugiado en Austria. En ese país enfrentó un juicio en 2013 por los mismos cargos que se imputan en Suiza a su amigo de infancia, Erwin Sperisen. El tribunal popular local encargado del caso decidió librarlo de todo cargo, a falta de pruebas. En España, el otrora jefe directo del exdirector de la PNC, Erwin Sperisen, fue el ministro de Gobernación, Carlos Vielmann. Debido a su nacionalidad española, fue juzgado en el país ibérico también por las 7 ejecuciones extrajudiciales en Pavón y las muertes de 3 prófugos de El Infiernito. Fue absuelto. En Guatemala, en 2013, Víctor Hugo Soto Diéguez, exjefe de la desaparecida Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC), fue sentenciado a 33 años y tres meses por ejecución extrajudicial de cuatro reos en Pavón y de tres reclusos que escaparon de El Infiernito.