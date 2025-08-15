Es falsa la fotografía del candidato boliviano Jorge Quiroga posando junto a Epstein

3 minutos

Ciudad de México, 15 ago (EFE).- Es falso que una foto muestre al expresidente de Bolivia (2001-2002) y actual candidato presidencial Jorge ‘Tuto’ Quiroga junto a Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual, pese a que así lo aseguran internautas que difunden una imagen que fue alterada digitalmente.

Circula en redes sociales como Facebook una fotografía en la que aparece el político boliviano usando un traje de color verde pistacho durante una fiesta junto al magnate, que falleció en prisión en 2019.

«Según informes, la imagen habría sido tomada en un evento organizado por Epstein (sic)», afirma un usuario que comparte la foto.

La instantánea circula a solo unos días de las elecciones en Bolivia, previstas para el próximo 17 de agosto en las que se elegirán al presidente, vicepresidente, y los miembros del Legislativo para el periodo 2025-2030.

Según los distintos estudios de opinión, Quiroga y el empresario opositor Samuel Doria Medina son los candidatos con mayor preferencia, aunque los sondeos también reflejan un alto porcentaje de indecisos.

HECHOS: La supuesta fotografía del candidato opositor y expresidente boliviano Jorge ‘Tuto’ Quiroga posando junto a Jeffrey Epstein es un montaje, como lo prueban varios rastreos en internet que localizan la imagen original, tomada en el año 2000 durante una fiesta en el club Mar-a-Lago en Palm Beach (Florida). Además, tampoco hay ninguna evidencia de una posible relación entre el político y el empresario.

Es una imagen alterada

En primer lugar, una búsqueda inversa de imagen encuentra la foto auténtica publicada en un artículo de la revista New York Magazine el 12 de febrero del año 2000, cuyos créditos se atribuyen a Davidoff Studios y Getty Images.

Una comparación entre la instantánea original y la falsificación muestra que la foto está invertida y que el rostro de Quiroga fue superpuesto sobre el de un hombre que asistió al evento, del que se desconoce su identidad.

De acuerdo con dicho medio, en la fotografía también aparece la expareja de Epstein Ghislaine Maxwell.

Sin pruebas de vínculos entre Epstein y Quiroga

Por otro lado, una búsqueda avanzada en Google no arroja resultados que indiquen una relación entre Jorge Quiroga y Jeffrey Epstein. No se han encontrado otras fotografías ni artículos que sugieran algún vínculo entre el empresario y el candidato de la alianza opositora Libre.

Asimismo, en el archivo de la Agencia EFE no existe evidencia de una reunión o encuentro entre ambos.

Jeffrey Epstein, un multimillonario que mantenía estrechos vínculos con figuras influyentes de la política y las finanzas en Estados Unidos, se suicidó en agosto de 2019 en una cárcel de Nueva York, semanas después de ser arrestado por cargos de tráfico sexual.

Su muerte, que impidió que enfrentara un juicio, ha alimentado peticiones para que el Departamento de Justicia haga pública la lista de presuntos cómplices y clientes, así como el registro de vuelos de su avión privado hacia su isla en las Islas Vírgenes, donde presuntamente ocurrieron múltiples abusos.

En conclusión, la imagen en la que aparece el político Jorge ‘Tuto’ Quiroga junto al magnate Jeffrey Epstein es un montaje. Además, no hay ninguna prueba de un posible vínculo entre el expresidente y el estadounidense. EFE

dac/apr/lnm