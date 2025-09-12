Es falsa un encuesta que vincula a la candidata chilena Jara con las políticas de Maduro

Bogotá, 12 sep (EFE).- La encuestadora chilena Cadem no ha publicado ningún sondeo que vincule a la candidata presidencial Jeannette Jara, de la izquierda y centroizquierda, con las políticas del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pese a lo afirmado por usuarios en redes que difundieron una imagen con inconsistencias ya desmentida por la firma.

Usuarios en redes sociales como Facebook, Instagram y X comparten una imagen de un supuesto sondeo atribuido a la firma Cadem que incluye la siguiente pregunta: «Si ganando la presidencia, Jeannette Jara implementara políticas como las de Nicolás Maduro en Venezuela, ¿Cuán probable es que ud la siga apoyando? (sic)».

«Cachen la encuesta Cadem cómo manipula sus preguntas tendenciosas para desprestigiar a JANNETTE JARA…. Pero preguntar si la derecha nos va a llevar a un golpe de estado? O nos llevará a ser como la Argentina de (Javier) Milei? Esas preguntas no las hacen ni los periodistas a Kast, menos la Cadem (sic)», comenta un usuario que comparte la pieza marcada con el logo ‘CADEM Online’.

Estas publicaciones circulan en medio de la campaña electoral en Chile, que celebrará la primera vuelta de las elecciones presidenciales y parlamentarias el próximo 16 de noviembre.

HECHOS: La encuestadora Cadem desmintió la existencia de la medición que le atribuyen en redes sociales. Además, la imagen que circula en línea es un montaje que trata de imitar el tipo de encuestas que la empresa realiza, como lo demuestra el análisis de la fotografía y un rastreo en internet.

Una encuesta inexistente

En primer lugar, una búsqueda con las palabras clave ‘encuesta’ y ‘Cadem’ en la red social X condujo a un comunicado publicado por la consultora, en el que desmiente haber realizado una encuesta en línea que relacione a la candidata Jara con las políticas del mandatario venezolano.

Cadem expresó que la encuesta Plaza Pública, un sondeo que se realiza semanalmente sobre temas políticos, económicos o de seguridad, «nunca ha incluido la pregunta que circula en redes sociales».

«Las 607 encuestas que ha realizado Cadem semanalmente y durante los últimos 12 años, son encuestas telefónicas y no online. De una encuesta telefónica no se pueden obtener pantallazos», explicó.

Tras la publicación del comunicado en la cuenta de X de la compañía, algunos usuarios respondieron en los comentarios con capturas de pantalla que muestran notificaciones enviadas por Cadem a través de correo electrónico para responder a encuestas en línea.

Sin embargo, la empresa aclaró que cuentan con un panel online, conocido como Cadem Online, pero este se utiliza únicamente para encuestas de marketing y no para la encuesta Plaza Pública.

Además, la empresa recalcó que el Consejo Consultivo Transversal y externo revisa cada uno de los cuestionarios antes de enviarse a producción, ya que el compromiso de Cadem es «seguir de cerca la evolución de la elección presidencial, aportando información seria, imparcial y transparente».

Por último, una búsqueda en internet no conduce a ningún resultado relacionado con la pregunta que aparece en la imagen viral.

La imagen es un montaje

Un análisis de la imagen con la herramienta ‘Forensic’ de InVID WeVerify muestra señales de que tanto el logo de la firma como partes del texto fueron añadidas de forma manual en la imagen, lo que representa un indicio de la falsedad de la publicación.

Asimismo, los filtros ‘deep-learning’, que utilizan métodos de inteligencia artificial para detectar modificaciones de las imágenes, identifican manipulaciones en las mismas áreas.

Además la pregunta que aparece en la imagen presenta errores ortográficos y diferencias en los tamaños de algunas palabras.

Elecciones y desinformación en Chile

A la difusión de esta encuesta falsa que ha comenzado a circular en redes sociales en medio del clima electoral, se suma la existencia de una red de bots que difunden desinformación y atacan a las candidatas presidenciales Jeannette Jara y Evelyn Matthei, de la derecha tradicional, según informó la Agencia EFE.

El canal de televisión Chilevisión reveló que la red estaría supuestamente liderada por el periodista Patricio Góngora, miembro del directorio de Canal 13.

Los analistas coinciden en que serán unos comicios muy polarizados y, aunque todas las encuestas apuntan a una segunda vuelta entre el candidato ultraderechista José Antonio Kast y Jara, la obligatoriedad del voto por primera vez desde 2012 en unas presidenciales deja el escenario abierto.

En definitiva, la imagen de la encuesta de Cadem es un montaje, como lo ha desmentido la propia consultora y lo demuestra un análisis con herramientas especializadas. EFE

