Es falso que los alumnos salvadoreños con bajas calificaciones irán a una escuela militar

4 minutos

Ciudad de México, 5 sep (EFE).- La ministra de Educación de El Salvador, Karla Trigueros, no aparece en un video anunciando que los estudiantes que no alcancen un promedio mínimo de 8 en sus calificaciones serán enviados a una escuela militar, a pesar de lo que aseguran internautas que comparten unas imágenes antiguas alteradas con inteligencia artificial (IA).

Circula en redes sociales como Facebook y TikTok una grabación en la que se puede ver a la ministra Trigueros asegurando que «todos los estudiantes que no superen el calificativo de 8 en sus materias serán recluidos en la escuela militar» y que con esta medida se «erradicará a los vagos» y «se pondrá orden para que El Salvador se convierta en un país primermundista».

En la secuencia también se menciona que dicha medida entró en vigor a partir del 1 de septiembre y que en el país se acaba de inaugurar una nueva escuela militar con capacidad para 70.000 jóvenes.

«Perfecto. Mejor tener un hijo militar que un hijo delincuente (sic)», comenta un usuario en Facebook que difunde el material, en el que también aparecen imágenes del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y de una gigantesca escuela.

Estos mensajes circulan tras el reciente nombramiento de Karla Trigueros —capitana y doctora— como ministra de Educación. Al asumir el cargo, Trigueros propuso aplicar un reglamento de cortesía en las escuelas públicas del país, el cual incluye estrictas normas de vestuario y corte de cabello para los estudiantes.

HECHOS: Se trata de unas imágenes alteradas digitalmente, según confirman herramientas especializadas y una búsqueda con palabras clave, que condujo al contenido auténtico, publicado en 2021, año en el que Trigueros se desempeñaba como asesora médica del Comando de Sanidad Militar (COSAM) de El Salvador.

Es un video manipulado con IA

En primer lugar, una búsqueda con las palabras ‘entrevista’, ‘Karla’ y ‘Trigueros’ encuentra un video de 33 minutos publicado el 26 de marzo de 2021 en el canal de YouTube del medio Diario El Salvador, bajo el título ‘#PersonalidadES: Entrevista con Karla Trigueros’.

En dicha grabación, Trigueros lleva la misma vestimenta que en la pieza que circula en línea y habla sobre el papel de las Fuerzas Armadas y del Comando de Sanidad Militar en la gestión de la pandemia y la distribución de las vacunas contra la covid-19 en el país.

La teniente no se refiere en ningún punto de la entrevista al sistema educativo de El Salvador o hace referencia a una medida como la que se menciona en el video viral.

Por otro lado, una búsqueda en Google y en las redes sociales de Trigueros no arroja evidencia de que la actual ministra haya realizado declaraciones similares respecto a la supuesta orden de enviar a los menores con bajas calificaciones a una escuela militar. Tampoco se ha encontrado información al respecto en el archivo de la Agencia EFE.

En el Reglamento para la Promoción de la Cortesía Escolar que entró en vigor el 1 de septiembre en los centros escolares públicos del país, tampoco figura la supuesta medida relacionada con un cambio de centro educativo para los estudiantes con bajas calificaciones.

Audio alterado con IA

En la secuencia alterada, la voz de la ministra presenta un tono artificial, sin pausas ni acento natural, y el movimiento de sus labios no coincide con lo que aparentemente dice. Estos son indicios típicos de contenidos generados o manipulados mediante inteligencia artificial.

Un análisis realizado con la herramienta de verificación de audio ‘Hiya Deepfake Voice Detector’, asegura que solamente existe un 1 % de probabilidad de que la voz que se escucha en uno de las piezas virales sea auténtica.

Asimismo, varias de las imágenes que aparecen en el video muestran señales de haber sido generadas artificialmente, como la presencia de objetos o personas borrosas y difuminadas. Además, el letrero de la escuela militar está mal escrito, puesto que en él se lee: «Escuela Milar de Salvaddór (sic)».

Una búsqueda con palabras clave tampoco encuentra reportes de medios de comunicación o comunicados oficiales del Gobierno en los que se mencione la inauguración de una supuesta escuela militar.

En conclusión, no es cierto que la ministra de Educación de El Salvador, Karla Trigueros, haya dicho en un video que los estudiantes con promedios menores de 8 en El Salvador serán recluidos en una escuela militar. Se trata de un video antiguo manipulado con IA y no hay ninguna evidencia de dicho anuncio por parte de Trigueros. EFE

