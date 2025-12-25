Es tiempo de reconciliación y paz, dice Asfura, presidente electo de Honduras

Tegucigalpa, 25 dic (EFE).- El presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, expresó a sus compatriotas, por las fiestas de Navidad, que «es tiempo de reconciliación, de unidad y de paz» en su país, que socialmente está dividido desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 cuando fue derrocado el entonces presidente, Manuel Zelaya.

En un mensaje por televisión, pocas horas después de haber sido declarado presidente electo de Honduras por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, Asfura deseó «que esta Navidad nos encuentre más humanos y más hermanos».

«Es tiempo de reconciliación de unidad y de paz. Debemos de reconocernos como lo que somos. Una sola familia hondureña. Hoy con profunda gratitud y asumiendo el honor de poder servirles, les extiendo mi mano para caminar juntos con firme determinación de trabajar sin descanso por Honduras», agregó.

Asfura, quien fue alcalde de Tegucigalpa en dos períodos, entre 2014 y 2022, cerró su mensaje diciendo: «No les voy a fallar».

Asfura se convertirá el 27 de enero de 2026 en el quinto gobernante del Partido Nacional desde el retorno de Honduras al orden constitucional en 1980.

Los otros cuatro nacionalistas que gobernaron en Honduras en su reciente y frágil democracia fueron Rafael Callejas (1990-1994, ya fallecido), Ricardo Maduro (2002-2006), Porfirio Lobo (2010-2014) y Juan Orlando Hernández 2014-2022), este último durante dos períodos consecutivos, el último violentando la Constitución, que no permite la reelección presidencial bajo ninguna modalidad.

El Partido Liberal gobernó con Roberto Suazo (1982-1986), José Azcona (1986-1990), Carlos Flores (1998-2002) y Manuel Zelaya (2006-2009).

Se suma la administración de Xiomara Castro, al frente del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), esposa de Manuel Zelaya, quien además es su principal asesor y coordinador general de esta formación, que perdió las elecciones con su candidata Rixi Moncada. EFE

