Es una «patraña», dice la señalada por el presunto plan criminal contra el presidente de Costa Rica

afp_tickers

2 minutos

Una mujer señalada de participar en un supuesto plan para asesinar al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, tildó el miércoles de «patraña» esa acusación, que impactó la campaña para las elecciones presidenciales en las que la derecha busca mantener el poder.

La Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), adscrita a la presidencia, denunció el martes ante la Fiscalía el alegado plan con base en una presunta conversación de WhatsApp en la que implica a una persona a quien identifica como Stella Chinchilla Mora.

«Esto es una vil mentira, una vil patraña», dijo a periodistas Chinchilla, una activista de derechos humanos muy crítica de Chaves, tras acudir voluntariamente a la Fiscalía para negar las acusaciones presentadas por la DIS.

Chinchilla, de 62 años y quien compareció apoyada en una andadera, recibió el respaldo del candidato presidencial Álvaro Ramos, quien acusó a la DIS de actuar como una «policía política para perseguir a una comunicadora incómoda» para el gobierno.

«Así empieza a morir la libertad de un país», añadió Ramos, que está en un lejano segundo lugar en las encuestas detrás de la oficialista Laura Fernández, quien promete un gobierno de mano dura contra la criminalidad.

La también aspirante Claudia Dobles juzgó la acusación como un «show mediático», sumándose a una multitud de voces críticas que restan credibilidad a la denuncia del supuesto complot.

Chinchilla no es requerida aún y solo dejó en la Fiscalía sus datos de contacto, señaló su abogado, Ricardo Solís, quien cuestionó que la denuncia haya sido hecha primero ante la prensa y que se filtrara el documento de la acusación.

Según ese escrito, difundido por medios locales, del chat de WhatsApp «se desprende que ella (Chinchilla) pagó y ordenó a un sicario para atentar contra la vida del señor Rodrigo Chaves».

«Yo no dije eso, jamás hubiera pensado en salir del problema que tenemos como país de esa forma. Salimos de él el 1 de febrero votando, y en segunda ronda eliminándolos», señaló la mujer.

Chinchilla, muy activa en redes sociales, se burló incluso de las faltas de ortografía de los mensajes, pues según dijo fue educada por una madre filóloga.

«No estoy asustada», afirmó en un mensaje previo, al señalar que es el costo de «ser incómodo» para Chaves. También denunció que desde la acusación ha recibido «amenazas de muerte» en su teléfono.

Chaves defendió el miércoles su denuncia durante una visita de su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele. «Este caso sí parece tener elementos», sostuvo.

bur/axm/mis/cr