The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Es una alborotadora. Debería ir al médico: arremete Trump contra Thunberg por la flotilla

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 6 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este lunes contra la activista climática Greta Thunberg, a la que calificó de «alborotadora» por haber participado en la flotilla humanitaria que fue detenida por la Armada de Israel cuando navegaba rumbo a la Franja de Gaza.

«Ella es solo una alborotadora, ¿Sabes? Ya no le interesa el medio ambiente. Ahora está en esto. Es una alborotadora. Tiene problemas para controlar su ira. Creo que debería ir al médico», respondió Trump al ser preguntado por la flotilla durante una comparecencia de prensa en la Casa Blanca.

«Es joven y está tan enojada, tan loca. Solo es una alborotadora», agregó el mandatario.

Thunberg llegó este lunes al aeropuerto de Atenas, Grecia, tras ser deportada de Israel junto con un grupo de 135 miembros de la Global Sumud Flotilla, que fueron detenidos cuando navegaban hacia la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

A su llegada a territorio griego, Thunberg denunció ante la prensa que «Israel está intentando eliminar a una población entera», en referencia a los gazatíes y palestinos.

«Podría hablar durante mucho tiempo sobre los malos tratos y abusos que sufrimos durante nuestro encarcelamiento, pero esa no es la historia», señaló. EFE

er/gad

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
11 Me gusta
55 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR