Suspenden a directiva de PostBus 11 de junio de 2018 - 08:21 La directiva de la empresa PostBus, filial de 'La Poste' (Correos), fue suspendida este lunes como consecuencia de las irregularidades detectadas en sus finanzas. La medida se produce poco después de que la directora de La Poste, Susanne Ruoff, presentara su renuncia. Ruoff asumió la responsabilidad de las irregularidades registradas en PostBus y presentó su dimisión con efecto inmediato el viernes. Entre 2007 y 2015, ‘PostBus’, que opera el transporte a sitios alejados, declaró ganancias inferiores a las recibidas con el objetivo de reclamar subsidios irregulares por un total de 80 millones de francos. Una investigación interna está en curso y se han iniciado procedimientos penales administrativos. Ruof destacó que no estaba al tanto de los malos manejos, los cuales empezaron desde antes de que asumiera la dirección de La Poste. Dijo también que confió en los controles internos y externos de la empresa. Sin embargo, agregó que como directora general de la tercera compañía más grande de Suiza, asumía “naturalmente, la responsabilidad general”. La Oficina de Correos y su directora han estado bajo un intenso escrutinio desde que una auditoría de la Oficina de Transporte descubrió el año pasado que PostBus, conocida por su red alpina de autobuses amarillos, había manipulado cuentas entre 2007 y 2015 para embolsarse millones en subsidios federales y cantonales.