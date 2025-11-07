Escasa presencia de líderes latinoamericanos en la COP30 de Lula

Belém (Brasil), 7 nov EFE.- La escasa presencia de líderes latinoamericanos en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la COP30, que se lleva a cabo en la ciudad amazónica de Belém, ha llamado la atención en el evento que culmina este viernes y cuyo anfitrión este año es Brasil.

Solo tres mandatarios latinoamericanos asistieron a la cita organizada por el líder progresista, Luiz Inácio Lula da Silva: los presidentes de Honduras, Xiomara Castro; de Colombia, Gustavo Petro, y de Chile, Gabriel Boric, todos ellos aliados del lula.

La tensión entre Venezuela y EE.UU., por la ofensiva militar de la Administración Trump en aguas del Caribe contra el narcotráfico, impidió que el presidente Nicolás Maduro asistiera a la cita de su aliado brasileño, a la que también faltó la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum; y el uruguayo, Yamandú Orsi.

El presidente boliviano, Luis Arce, también declinó a la invitación por la transición con el mandatario Rodrigo Paz, que tendrá lugar este sábado; así como Perú, que tiene a José Jerí como presidente interino tras la destitución de Dina Boluarte.

A ellos se sumaron el libertario argentino, Javier Milei, un reconocido negacionista climático, y sus homólogos de Paraguay, Santiago Peña, y Ecuador, Daniel Noboa.

Ya entre los líderes de otras regiones, destacó la ausencia del primer ministro indio, Narendra Modi, y del presidente de China, Xi Jinping, cercanos al mandatario brasileño.

Faltaron igualmente a la cita el presidente Donald Trump, que retiró a EE.UU. del Acuerdo de París, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en la que fue su primera ausencia en la cita por el clima desde que asumió el cargo en 2022.

El jefe del Kremlin, Vladímir Putin, quien tiene una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra en Ucrania, se sumó a la lista de ausentes de la cita climática.

En cambio, sí asistieron el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el presidente francés, Emmanuel Macron y el canciller alemán, Friedrich Merz, así como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

A la cumbre de líderes asistieron en total 57 jefes de Estado y de Gobierno entre los que sorprendió la presencia del presidente sirio, Ahmad Al Sharaa. EFE

