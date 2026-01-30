Escasas precipitaciones para este viernes en la República Dominicana

1 minuto

Santo Domingo, 30 ene (EFE).- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para este viernes un ambiente con pocas nubes y escasas precipitaciones sobre gran parte del país durante el día, aunque se esperan chubascos en la tarde y la noche, principalmente en la Altagracia, El Seibo, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, entre otras.

En tanto, las temperaturas se sentirán ligeramente calurosas durante el día, siendo agradables a frescas durante la noche y la madrugada, especialmente en zonas montañosas y valles interiores, donde podrían presentarse nieblas o neblinas matutinas.

Para el fin de semana, experimentarán un notable descenso en gran parte del territorio nacional, cuando se espera un aumento de las lluvias. EFE

mf