Escenarios reales de 5 países y caminatas de 45 minutos al set: el rodaje de ‘La Odisea’

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Redacción Internacional, 18 jun (EFE).- El rodaje de ‘La Odisea’, de Christopher Nolan, respondió directamente al título de la película. Escenarios reales de cinco países, tan espectaculares como complicados para filmar una película, y caminatas de hasta 45 minutos para llegar al set, con sandalias y el vestuario puesto, como recuerda entre risas Robert Pattinson.

Protagonizada por Matt Damon como Odiseo y con Tom Holland como su hijo Telémaco; Anne Hathaway, como su esposa, Penélope, y una larga lista de estrellas que incluyen a Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong’o o Pattinson, el filme se estrenará el próximo 17 de julio.

«‘La Odisea’ es una historia descomunal y abordar un reto así es verdaderamente emocionante», asegura Nolan en un vídeo sobre las dificultades del rodaje hecho publico este jueves por Universal Pictures.

Y un proyecto así tenía que hacerse con una enorme producción que llevó al equipo por Marruecos, Grecia, Italia, Islandia y Escocia. «Es, definitivamente, la película de mayor envergadura de toda mi carrera, es como si hubiéramos rodados seis o siete películas y, en cierto modo, fue así», afirma Damon.

Cada una de las partes del filme se rodó en una localización diferente y cada sitio supuso un reto diferente, reconocen los actores, que también aseguran que esto les ayudó a meterse más fácilmente en sus papeles.

«Hay un tipo de información implícita que absorbes cuando algo es real, así que cuando vas a esos lugares, lo sientes y eso añade otra capa a lo que estás tratando de expresar», asegura Hathaway, mientras se ven algunas escenas que rodó en un castillo frente al mar.

Y Zendaya hace hincapié en el hecho de que todo era real. «Como actriz es todo un lujo estar en un espacio tan inmersivo. «No tengo que simular que estoy en un barco. Estoy en un barco, en alta mar. Es un auténtico regalo», señala la actriz, caracterizada como su personaje, Atenea.

«Ninguna localización fue cómoda o sencilla, pero todas ellas tenían sentido para la historia. No sería la película que es sin haber ido allí a rodarlo de verdad», señala por su parte la diseñadora de Producción Ruth de Jong.

Playas inmensas, montañas, un mar embravecido, un gigantesco caballo de Troya, grandes extensiones de hierba, palacios o cuevas como la de Néstor, en Grecia, donde nunca antes se había rodado una película. Todo para completar el primer filme rodado íntegramente con cámaras Imax de ultra alta resolución con película de 65 mm.

Y para conseguir esa hazaña había que hacer sacrificios, como cuenta divertido Pattinson. «En una película normal de Hollywood el campamento base está a diez segundos del set. Cuando ruedas con Chris Nolan te esperan 45 minutos de caminata cuesta arriba con sandalias y con todo el vestuario puesto».

«Lo especial de las películas de Chris es que se esfuerza mucho para que todo sea muy auténtico para nosotros en el set y eso hace que sea más auténtico para el público en la sala», agrega Holland. Y Zendaya afirma que como fan está muy emocionada y deseando sentarse en una sala a perderse «por completo en este mundo que ha creado».

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(foto) (vídeo)