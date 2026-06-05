Escocia se enfrenta a Bolivia en su último ensayo antes del Mundial

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Redacción deportes, 5 jun (EFE).- La selección de Escocia disputará este sábado un inédito encuentro frente a Bolivia, partido que marcará su última prueba antes de emprender su participación en el Mundial de 2026, donde buscará llegar en las mejores condiciones a la máxima cita del fútbol.

Los escoceses, comandados por el seleccionador Steve Clarke, debutarán el 13 de junio ante Haití, ambas selecciones emparejadas en el grupo C junto a Brasil y Marruecos.

El equipo europeo jugó hace una semana contra Curazao, selección también clasificada a la Copa del Mundo, a la que venció por 4-1, pero ese duelo significó la baja de Billy Gilmour, de las filas del Napoli de Italia, que se perderá el Mundial por una lesión en la rodilla.

Por ello, Clarke llamó a Tyler Fletcher, de 19 años y perteneciente al Manchester United, para cubrir el puesto de uno de los principales referentes de Escocia.

Escocia basa su juego en el despliegue físico y la velocidad, y entre sus figuras más importantes destaca el defensa Andrew Robertson, quien recientemente dejó el Liverpool tras casi una década para incorporarse al Tottenham.

Bolivia llega a este partido amistoso después de quedar eliminada en el repechaje ante Irak, selección que pasó a integrar el grupo I junto a Francia, Noruega y Senegal.

El seleccionador de la Verde, Óscar Villegas, convocó a 28 jugadores para disputar el encuentro contra los europeos, pero cinco de ellos no pudieron viajar. Es el caso de los lesionados Jesús Maraude, Moisés Villarroel y Diego Medina, además de Dieguito Rodríguez y Héctor Cuéllar.

La selección boliviana confirmó la presencia en este partido de dos de sus principales figuras: el mediocampista Ramiro Vaca, de las filas del Wydad Casablanca de Marruecos, y Miguel Terceros, de los registros del Santos de Brasil.

Después de este inédito partido ante Escocia, Bolivia medirá fuerzas con Argelia el miércoles en Kansas.

Argelia viene de sorprender con una victoria por la mínima a Países Bajos e integrará el grupo J junto a Argentina, Austria y Jordania.

Alineaciones probables:

. Escocia: Craig Gordon; Aaron Hickey, John Souttar, Andrew Robertson, Scott McKenna; Tyler Fletcher, Kenny McLean (Findlay Curtis), Ryan Christie; George Hirst, Ben Doak (Lyndon Dykes) y Lawrence Shankland. Seleccionador: Steve Clarke.

. Bolivia: Guillermo Viscarra; Lucas Macazaga, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Fernández; Robson Matheus, Gabriel Villamil, Ramiro Vaca; Miguel Terceros, Moisés Paniagua y Nabil Nacif. Seleccionador: Oscar Villegas.

Estadio: Sports Illustrated Stadium (Red Bull Arena), en la ciudad de Harrison, Nueva Jersey.

Hora: 17.00 hora local (20.00 GMT). EFE

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